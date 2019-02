Nakon crnog u Rusiji pao Zeleni snijeg

Nakon što su svijet obišle fotografije crnog snijega koji je prekrio nekoliko sibirskih gradova, iz tog dijela Rusije stižu nove šokantne fotografije - zeleni, toksični snijeg osvanuo je na ulicama grada Pervouraljsk.

U Pervouraljsku za zeleni snijeg odgovorna je lokalna fabrika hroma. Kako prenose mediji, otpadne vode su otpuštene nako što je došlo od začepljenja na cisternama. Prije godinu dana, mještani su se takođe prijavljivali šareni snijeg i šarene kiše, koje su povezene sa radom fabrike.

Pervouraljsk nije jedini ruski industrijski grad koji se suočava sa velikim ekološkim problemima. Prošle nedjelje u siribrskom gradu Kemerovo pao je crni snijeg, kao posljedica zagađenja iz otvorenih rudnika uglja.

Kako cijeli region živi od tog uglja (ali ne samo region, jer se 60 odsto uglja za izvoz vadi u ovom dijelu Rusije), o ekologiji se ne vodi mnogo računa, a to uveliko uzima danak, tvrde lokalni aktivisti. U ovom dijelu Rusije, životni vijek je kraći za četiri godine u odnosu na ostatak države, a veliki je broj respiratornih oboljenja, pa čak i kancera. Zbog toga su lokalni ekološki aktivisti pozivali svijet da bojkotuje uvoz uglja iz tog dijela Rusije, ne bi li natjerali vlasti da se pozabave ovim gorućim problemom, ali to se nije dogodilo.

Slični problemi zabilježeni su i u drugim dijelovima zemlje. U gradiću Sibi, na istoku Rusije, tokom prošle nedjelje zabilježen je rekordan nivo ugljen-dioksida, čak 12 puta veći od dozvoljenog. Smog u ovom gradu toliko je gust da lokalno stanovništvo nosi maske, a lokalne vlasti čak su mještanima dijelile aktivan ugalj.

Tokom 2016. godine svijet su obišle fotografije pink jezera Stavropol na jugozapadu Rusije. Upadljiva boja nije bila posljedica algi, kakvi primjeri postoje u svijetu, već izlivanja otrovnih hemikalija iz jedne od lokalnih fabrika.

Iako ekološka situacija polako izmiče kontroli, vlasti za sada ne preduzimaju ništa. Najveći zagađivači su najveće kompanije koje zapošljavaju na hiljade ljudi, a uvođenje strožijih ekoloških standarda moglo bi da znači veća ulaganja i veće troškove za proizvođače i vrlo vjerovatno otkaze za radnike.

