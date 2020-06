Naučnici: Ljudi nisu zagadili vazduh jedino nad Južnim okeanom

Naučnici sa američkog Univerziteta Kolorado smatraju da su pronašli mjesto sa najčistijim vazduhom na svijetu.

Istraživanje, koje je objavljeno u magazinu "Proceedings of the National Academy of Sciences", otkriva da je Južni okean oko Antarktika pravo mjesto ako želite zaista svjež vazduh. Zahvaljujući vremenskim obrascima i funkcionisanju globalne klime, oblaci iznad Južnog okeana su netaknuti.

Ljudski uticaj je neizbježan na većini mjesta na planeti Zemlji. Smeće koje ostavljamo može se pronaći čak i u najudaljenijim oblastima okeana, jer svakih nekoliko dana na udaljenim plažama na kojima ljudi ni ne žive okeani izbace gomilu plastike. Hemikalije koje proizvodimo nalaze se svuda oko nas. Ali ne i daleko na jugu.

Istraživači koji su proučavali vazduh nad Južnim okeanom otkrili su da tamošnji oblaci ne pokazuju tragove ljudske nemarnosti. Nema tragova fosilnih goriva, đubriva ili drugog ljudskog otpada. Otprilike je onoliko čisto koliko može da bude, s obzirom na to da je ipak na Zemlji.

Naučnici su uzimali uzorke blizu površine okeana, kao i uzorke iz atmosfere iznad. Proučavali su sastav mikroba koji su se našli u vazduhu i otkrili da mikrobi vjerovatno potiču iz okeana. Južni okean je, dakle, dovoljno daleko od većine ljudske civilizacije da izbjegne da bude zagađen.