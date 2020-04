Naučnici kreiraju biljke koje svijetle u mraku

Svjetleće biljke možda zvuče kao naučna fantastika, ali tim naučnika sa Masačusetskog tehnološkog instituta (MIT) kreirao je biljke jedinstvenih karakteristika, koje emituju svjetlost tokom čak četiri sata.

Tim inženjera razvio je tehnologiju koja ima potencijal da pretvori gotovo svaku vrstu biljke u svjetleću. Iako je istraživanje tek u ranim fazama, a sjaj biljaka slabašan, naučnici se nadaju da bi napredak ove tehnologije mogao da donese veliku promjenu u industriji rasvjete.

"Naša vizija je da kreiramo biljke koje mogu da funkcionišu umjesto stonih lampi, s tim što bi to bila lampa koju ne morate da uključite u struju. Svjetlost se dobija iz energije koju proizvodi metabolizam same biljke. Naš rad veoma ozbiljno vodi ka mogućnosti da se proizvedu ulične svjetiljke koje nisu ništa drugo do modifikovanog drveća", kaže Majkl Strano, profesor hemijskog inženjeringa na MIT-u.

Neke alge, gljive, životinje i insekti (poput svica) poznati su po tome što emituju svjetlost, a da bi kreirao biljke koje svijetle, istraživački tim pri MIT-u "Strano Research Group" upotrebio je enzim luciferazu, molekul luciferin i koenzim A koji su zaslužni za bioluminiscenciju, i ugradio ih u biljke.

Kako bi unijeli ove nanočestice u biljke, istraživači su ih prvo pomiješali u rastvoru, a zatim potopili biljke i izložili ih visokom pritisku. Na taj način su čestice ušle u lišće kroz sitne otvore, stome.

I ranije je bilo pokušaja kreiranja svjetlećih biljaka, ali su zasnivani na komplikovanijim metodama - genetskom inženjeringu. Iako nove biljke trenutno ne sijaju ništa svetlije, istraživači navode da je ovaj proces jednostavniji, a daljim razvojem tehnologije postigao bi se jači sjaj.

Takođe, potapanje biljaka u rastvor bi se zamijenilo prskanjem, što bi omogućilo da se ova tehnologija primjeni na svim vrstama, pa i drveću.