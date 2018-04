Naučnici na Antarktiku uzgojili biljke bez zemlje i svjetlosti

Grupa njemačkih naučnika uspjela je na Antarktiku uspješno da uzgoji biljke u specijalno dizajniranom okruženju koje ne sadrži zemlju, i do kojeg ne dopire svjetlost.

Tim je do sada uspio da ubere oko 3,6 kilograma salate, rotkvica, rukole, i različitog bilja, prenosi Asošiejted pres.

Istraživači rade na EDEN-ISS projektu u saradnji sa Njemačkim centrom za avijaciju i kosmonautiku (DLR).

Cilj projekta je pronalaženje razičitih načina za gajenje hrane tokom svemirskih misija.

In january 2018, #EdenISS containers were assembled over a platform built the year before, next to German #NeumayerIII station.#Antarctica #MadeInAntarctica #Aeroponics #AntarcticInfrastructure pic.twitter.com/glPpviG1sy