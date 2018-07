Naučnici otkrili novu vrstu ose koja izgleda zastrašujuće

Osica koja ima ogromnu žaoku iz koje istiskuje otrov pronađena je u prašumama Amazonije, piše Dejli mejl.

Naučnici su u Amazoniji pronašli novu vrstu ose koja izgleda zastrašujuće, piše Dejli mejl. Osim što posjeduju ogromnu žaoku njih jak otrov je u stanju da paralizuje žrtvu, prije nego što osa izlegne jaje unutar tijela.

Nova vrsta osa, nazvana clistopyga crassicaudata je parazitska vrsta koja ne samo da ima dugu žaoku nego i vrlo široku u poređenju s drugim osama”, piše u članku objavljenom u Zootaxa magazinu.

Međunarodni tim naučnika kaže da se ova neobična vrsta ose može naći između Anda i na podneblju prašuma Amazonije.

"Već duže vrijeme proučavam tropske parazitske osice i nikada nisam vidio nešto ovome nalik", istakao je profesor Ilari E. Saeaeksjaervi sa Univerziteta Turku.

Imaju divovsku žaoku

Parazitske ose ležu jaja unutar paukova i dugačkim žaokaa istiksuju otrov u tijelo izabrane žrtve. Otrov paralizuje žrtvu. Larva koju odlažu jede pauka i sva dostupna paukova jajašca. Sve ženske ose imaju žaoku za lučenje otrova. Organ kojim stavljaju jaja unutar domaćina funkcionira i kao žaoka, dugačak i pogodan za dosezanje životinja koje, na primjer, žive unutar stabala.

“Ne znamo sigurno koju vrstu pauka ove vrste više vole”, kaže profesor Saeaeksjaervi. “Divovska žaoka izgleda kao sofisticirano oružje, i mi tek još nagađamo njegovu svrhu.”

Researchers have discovered a new parasitoid #wasp species with a giant stinger from western #Amazonia. "I have never seen anything like it" says Prof. @ilarisaaksjarvi https://t.co/XlZF7LWUy2 #biodiversity #biology pic.twitter.com/DvcOYhWiLo