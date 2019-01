Naučnici probušili led: "Ne znamo šta ćemo tamo naći"

Tim od 50 naučnika, inženjera i drugog pomoćnog osoblja izbušio je rupu kroz više od kilometar leda i tako probilo put do subglacijalnog jezera Merser ispod Zapadne antarktičke ledene ploče.

Višegodišnji napori naučnog tima SALSA (Subglacial Antarctic Lakes Scientific Access) da se pristupi nekom subglacijalnom jezeru, kojih je oko 400 identifikovanih širom Južnog pola, nudi rijetku mogućnost istraživanja i biološko-hemijskog ispitivanja jednog od najizolovanijih ekosistema na Zemlji.



Drugo subglacijalno jezero do kojeg je čovjek uspio da stigne je obližnje jezero Vilans, čiji su uzorci pokazali da čak i tako ekstremna okolina može da bude dom raznovrsnog mikrobskog života.



"Ne znamo šta ćemo naći. Svi još učimo. Ovo je tek drugi put da je ovako nešto učinjeno", uzbuđeno kaže Džon Prisku, biohemičar sa državnog Univerziteta u Montani.



Nakon velikih napora dovoženja više od 500 tona opreme na mjesto bušenja, udaljeno više od 1.000 kilometara od stanice Makmardo, tim je počeo sa bušenjem (odnosno topljenjem leda) 23. decembra, a do jezera, površine 140 kilometara kvadratnih, stiglo se 26. decembra nakon probušenih 1.084 metra.



Sada je došlo vrijeme da se spuste brojni instrumenti da prouče jezero, od mjerenja temperature, dubine, strukture zidova do uzimanja uzoraka vode, leda i sedimenata na dnu.