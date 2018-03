Naučnici u šoku: Kod orki zabilježeno nikad viđeno ponašanje

Nakon čudnih zvukova koji su dopirali iz pravca sjeveroistočne obale ostrva Vankuver u Britanskoj Kolumbiji, naučnici su prvi put u istoriji zabilježili slučaj čedomorstva među orkama.

Naučnici su nakon komešanja u vodi primijetili da mužjak orke drži tijelo novorođenog mladunca u ustima, i sa njime bježi od ženke i drugih članova njene porodice.

Kada je majka mužjaka pokušala da se umiješa i otjera grupu koja ga je jurila, ženka čije je mladunče mužjak nosio u ustima udarila ga je toliko snažno, "da se njegovo tijelo zatreslo, a kroz vazduh proletjela njegova krv", ističu naučnici.

"Bili smo u isto vrijeme užasnuti i fascinirani", izjavio je ekolog Džared Tauers za CBC.

Uprkos tome što ga je ženka povrijedila, mužjak i dalje nije želio da pusti mladunče, iako je ono do tada već bilo mrtvo, piše Njuzvik.

Istraživači, koji su cijeli događaj opisali u magazinu Sajentifik riports, kažu da je mužjak najvjerovatnije usmrtio mladunca kako bi se pario sa njegovom majkom.

"Kod drugih vrsta sisara, mužjaci ispoljavaju ovakvo ponašanje kako bi ženka što prije ponovo ušla u plodnu fazu", kaže Tauers.

On je dodao da se do sada smatralo da su ženke izbirljive kada je riječ o odabiru partnera za parenje, ali da novootkriveno ponašanje ukazuje na to "da ipak nemaju mnogo izbora".

"Slučaj pomaganja majke svom sinu takođe je jedinstven u svijetu orki. Poznato je da ženke orki dijele hranu sa svojim odraslim ćerkama i sinovima, i vode ih, a nakon ovoga se čini i da pomažu mužjacima tako što im obezbjeđuju priliku za parenje", objasio je Tauers.

