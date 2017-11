Naučnici upozoravaju, sljedeće godine nas čekaju razorni zemljotresi

Naučnici upozoravaju da bi Zemlju sljedeće godine moglo da pogodi 20 veoma razornih zemljotresa zbog usporavanja zemljine rotacije, piše tabloid “Dejli mejl”.

Kako prenosi “Mejl” pojedini eksperti upozoravaju da se svijet ove godine “provukao” sa svega šest razornih zemljotresa, ali da tako možda neće biti sljedeće godine kada nas “čeka najmanje 20 takvih kojima će biti pogođena milijarda ljudi”.

Prema njihovim proračunima najrazorniji će biti u tropskim područjima, gdje živi oko milijarda ljudi.

