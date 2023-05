Nepal slavi 70 godina od prvog uspona na vrha Everesta (FOTO/VIDEO)

Uspon na vrh Everesta visok 8.849 metara 29. maja 1953. godine zauvijek je promijenio alpinizam i učinio Novozelanđanina i njegovog nepalskog vodiča poznatim imenima.

"Na mnogo načina, nisu samo Ed Hilari i Tenzing Norgaj stigli do vrha Mont Everesta, već cijelo čovječanstvo", rekao je Piter Hilary u školi koju je osnovao njegov otac u udaljenom selu Kumjung na 3790. metara.

Dodao je:

"Odjednom smo svi mogli ići", rekao je Piter.

On this day 70 years ago at 11:30 am on 29 May 1953, Edmund Hillary (New Zealand) and Tenzing Norgay (Nepal) became the first to summit Mt Everest (Nepali: Sagarmāthā Tibetan: Chomolungma). Tenzing photographed by Ed. #Everest70 #Everest #History pic.twitter.com/khTR41g072