Nevjerovatan prizor: Psi vuku sanke kroz otopljen Grenland

Meteorolog Stefen Olsen iz danskog meteorološkog zavoda bio je na rutinskoj misiji na sjeverozapadu Grenlanda, u sklopu koje je trebao skupiti meteorološke instrumente koje su postavili njegovi kolege, kada je naišao na ozbiljan problem, piše CNN.

Naime, nije mogao vidjeti aparaturu jer je umjesto na očekivani bijeli ledeni prekrivač naišao na ogromnu količinu vode, odnosno otopljen ledeni pokrov s Grenlanda.

Snimio je taj prizor, a njegova fotografija, na kojoj se vidi kako psi koji vuku sanjke stoje u do gležnja dubokoj svijetloplavoj vodi, uskoro je postala viralna. Najvjerovatnije će biti uvrštena među druge poznate fotografije koje prikazuju posljedice globalnog zatopljenja, poput onih izgladnjelih polarnih medvjeda, nasukanih morževa ili popucale zemlje ispod osušenih jezera.

Olsen je na Twitteru upozorio da se autohtone zajednice na Grenlandu "oslanjaju na zaleđeno more za prevoz, lov i ribolov". Smatra da će njih prve pogoditi posljedice otapanja ledenog pokrivača, no da razmjeri katastrofe neće biti ograničeni samo na Grenland ili Sjevernu Ameriku.

Olsen je ovu alarmantnu fotografiju snimio 13. juna oko podneva po lokalnom vremenu.

Napisao je na Twitteru da su se psi u tom trenutku nalazili na 1,2 metra debelom morskom ledu koji su preplavile otopljene površinske vode.

Ljetna sezona otapanja leda na Grenlandu obično traje od juna do avgusta, s tim da najviše ledenog pokrova privremeno nestane u julu, kada je najtoplije. No ove godine Grenland je već početkom lipnja izgubio masivan dio svoje ledene površine, oko 40%.

Naučnici već mjesecima upozoravaju da bi ove godine moglo doći do rekordnog nivoa otapanja leda na najvećem otoku na svijetu, a prva promatranja ukazuju na to da su bili u pravu.

Problem je u tome što je učinak kumulativan, odnosno zbraja se ili raste. Što se više leda otopi u rano ljeto, to ga još više nestane u narednim sedmicama. Ova lančana reakcija događa se jer bijeli snijeg i led reflektiraju sunčeve zrake u svemir, smanjujući time količinu apsorbirane topline i održavajući led hladnim. Što je manje leda, to se manje topline reflektira i ledeni pokrivač se sve više topi.

@SteffenMalskaer got the difficult task of retrieving our oceanographic moorings and weather station on sea ice in North West Greenland this year. Rapid melt and sea ice with low permeability and few cracks leaves the melt water on top. pic.twitter.com/ytlBDTrVeD