Nivoi ugljen-dioksida najviši u zadnjih tri miliona godina

Koncentracija stakleničkih gasova u atmosferi ponovno je dosegnula rekordne vrijednosti, stoji u današnjem izvještaju UN-a.

Koncentracija ugljen-dioksida (CO 2 ) u 2020. bila je 149% viša od nivoa prije industrijalizacije, prema godišnjem Biltenu o stakleničkim gasovima Svjetske meteorološke organizacije (WMO).

Iako je pandemija kovida 19 uzrokovala privremeni pad nivoa novih emisija, nije imala primjetan uticaj na stakleničke gasove koji su već u atmosferi. Umjesto toga, nastavio se postupni trend povećanja stakleničkih gasova koji je zabilježen tokom protekle decenije, piše CNN.

"Posljednji put je bila ova koncentracija CO 2 prije tri do pet miliona godina"

"Uz trenutnu stopu povećanja koncentracije stakleničkih gasova, imaćemo do kraja ovog desetljeća porast temperature koji je daleko iznad ciljeva Pariskog sporazuma od 1,5 do dva stepena Celzijusa iznad nivoa prije industrijalizacije", rekao je glavni sekretar WMO-a, Petteri Taalas.

"Ugljenikov dioksid ostaje u atmosferi vijekovima, a u okeanu još duže. Na Zemlji je posljednji put bila ova koncentracija CO 2 prije tri do pet miliona godina, kada je temperatura bila dva do tri stepena Celzijusa toplija, a nivo mora 10-20 metara više nego sada. Ali tada nije bilo 7,8 milijardi ljudi", dodao je Taalas.

Nivoi metana i azotovog oksida takođe su rekordno visoke, 262% i 123% u odnosu na nivoe iz 1750. godine.

"Mjerenja stakleničkih gasova su poput začetka saobraćajne nesreće. Katastrofa je sve bliže i bliže, ali je ne možete zaustaviti", rekao je Euan Nisbet sa Univerziteta Royal Holloway u Londonu.

(Index.hr)