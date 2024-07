Objavljena prva mapa izgubljenog kontinenta Zemlje (FOTO)

Možda mislite da poznajete sve kontinente, ali šta je sa Zelandijom?

Prethodno nepoznat kontinent uz obale Novog Zelanda otkriven je 2017. godine, što je izazvalo naslove širom svijeta.

Zelandija, poznata kao Te Riu-a-Māui na jeziku Māori, pokriva više od 5 miliona kvadratnih kilometara, čineći je dvostruko većom od potkontinenta Indije.

Možda se pitate zašto, onda, nije otkrivena ranije? Razlog je taj što je 95 procenata njene površine potopljeno ispod jugozapadnog Pacifika, nestajući mnogo prije nego što su ljudi postojali na Zemlji. Samo veliki planinski lanac (dva ostrva Novog Zelanda) i neka mala okeanska ostrva su vidljivi na površini, piše Indy100.

Malo toga se zna o nedavno otkrivenom kontinentu, uglavnom zbog njegove gotovo potpune nepristupačnosti. Međutim, tim geologa iz cijelog svijeta sastavio je novu geološku mapu koja uključuje Zelandiju. Mapa je formirana koristeći kombinaciju uzoraka stijena prikupljenih sa mora i geofizičkih metoda mapiranja.

Geolozi su otkrili velike formacije pješčara i depozite bazaltnih oblutaka, prateći spoljne granice Zelandije dok su tražili uzorke. Smatra se da su pješčari stari oko 95 miliona godina i sadrže starije granitne i vulkanske oblutke, što sugeriše da su, kada je Zelandija bila suvo zemljište, rijeke koje su tekle sa vulkanskih visokih planina punile tektonske basene.

Vjeruje se da su visoke planine bile aktivan vulkanski lanac najmanje 30 do 50 miliona godina ranije, ali su vjerovatno erodirane kada je pješčar deponovan. Geolozi vjeruju da je Zelandija postepeno potopljena prije oko 40 miliona godina, zahvaljujući otkriću bazaltnih oblutaka, koji su povezani sa podvodnim vulkanizmom. Studija "Rekognosciranje osnove geologije i tektonike severne Zelandije" objavljena je u časopisu Tectonics (2023), prenosi Telegraf.

