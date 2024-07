Objavljeni zastrašujući snimci oluje iz svemira (FOTO, VIDEO)

Metju Dominik, astronaut NASA, koji se nalazi na Međunarodnoj svemirskoj stanici, snimio je 1. jula fotografiju uragana Beryl na Karibima i objavio je na platformi X. Uragan koji je tada bio kategorije 4 imao je vjetrove od oko 215 km/h.

U međuvremenu, uragan Beryl je u ponedjeljak naveče dosegao rekordnu snagu 5, objavio je Nacionalni centar za uragane, kad je pogodio Karibe. Na ostrvima u Karipskom moru poginulo je najmanje šestoro ljudi.

We flew right over the top of Hurricane Beryl today. Peering down into the eye with the 50 to 500 mm lens gave me both an eerie feeling and a high level of weather nerd excitement. Whole Hurricane: 50mm, f9, ISO 1000, 1/32000 Eye: 210mm (50 to 500m lens), f13, ISO 1000, 1/26000 pic.twitter.com/731tEy0CJh