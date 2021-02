Odlomila se santa leda veća od Londona

Santa leda površine veće od šireg područja Londona, odlomila se od Antarktika, dvadesetak kilometara od britanske istraživačke opservatorije na Južnom polu.

Ukupna površina sante iznosi 1.270 kvadratnih kilometara, a debljina joj je 150 metara.

"Vrijeme će pokazati da li će ovo odvajanje sante u narednim danima ili nedjeljama pokrenuti dalje cijepanje ledenog pokrivača", izjavio je Adrijan Lakman, profesor geologije na Univerzitetu Svonsi, piše "Guardian", prenosi "B92".

Iceberg the size of London breaks away from Antarctic ice shelf near British research station https://t.co/d3Es6RSwlf pic.twitter.com/VPiizepuVr