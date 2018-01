Ostaci dinosaurusa pronađenog u Egiptu otkrivaju drevnu misteriju

Ostaci dugovratnog dinosaurusa otkriveni u Egiptu donijeli su prvi dokaz kontakta između afričkih i evropskih dinosaurusa neposredno pred njihov nestanak prije oko 66 miliona godina, rekli su naučnici.

Rad palaentologa na mapi koja bi predstavila putanju širenja dinosaurusa svijetom poslije razdvajanja "superkontinenta" Pangea na više dijelova prije oko 200 miliona godina bio je otežan, navodi agencija Frans pres.

Mnogi su smatrali da su afrički dinosaurusi bili potpuno izolovani od dinosaurusa na drugim kontinentima.

Novotkriveni mansourasaurus bio je biljojed veličine slona i ukazuje na veze afričkih i evropskih dinosaurusa, rekli su istraživači.

Analizirajući njegovu fiziologiju, tim naučnika zaključio je da je mansourasaurus bio "bliži dinosaurusima iz Evrope i Azije nego dinosaurusima čiji su ostaci pronađeni južnije u Africi ili u Južnoj Americi", navedeno je u saopštenju proslijeđenom iz Univerziteta u Ohaju.

Kako je navedeno, to dalje pokazuje da su "barem neki dinosaurusi" mogli da se kreću između Afrike i Evrope pred njihov nestanak kada je u Zemlju prije oko 66 miliona godina udario ogroman asteroid.

"Posljednji dinosaurusi u Africi nisu bili potpuno izolovani", navedeno je u tekstu, prenosi AFP.

