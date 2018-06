Otkrivena nova vrsta biljke u Srbiji

Na obroncima Stare planine otkrivena je nova vrsta biljke za Srbiju - patuljasta efedra (Ephedra distachya L.), saopštio je Prirodnjački muzej čiji botaničari su došli do otkrića tokom florističkih istraživanja.

Efedru je u podnožju Stare planine u okolini Knjaževca, na zaštićenom području parka prirode, sasvim slučajno, tokom prošlogodišnje florističke ekskurzije, pronašao dr Marjan Niketić, muzejski savjetnik i ugledni srpski botaničar, a svoje otkriće nedavno je publikovao u naučnom časopisu "Botanica Serbica".

Na površini manjoj od 200 kvadratnih metara konstatovano je jedva 70 jedinki.

Pripadnici grupe ovih biljaka su relikti i procjenjuje se da su starosti od oko 250 miliona godina, što znači da su preci ovih biljaka nastali prije dinosaurusa, četinara i biljaka cvjetnica.

U narodu ih zovu vilina brada, metlina, kositernica ili vlasac, a zajednički latinski naziv im je Ephedra L.

Ovo ime je poznato i po ljekovitom alkaloidu efedrinu koji se nekada iz njih dobijao, a danas se proizvodi sintetičkim putem.

Iako je odavno poznato da su efedre rasprostranjene u toplijim i suvljim dijelovima Balkanskog poluostrva, pa i u susjednim zemljama, za postojanje predstavnika ovog roda u flori Srbije nije bilo ni nagovještaja.

Patuljasta efedra ima status rijetke i ugrožene vrste.

Na osnovu IUCN kriterijuma (IUCN - The International Union for Conservation of Nature) populacija efedre u Srbiji procijenjena je kao krajnje ugrožena.

Značajan faktor ugrožavanja je i zarastanje staništa, a potencijalno može biti i sakupljanje.

U cilju očuvanja ove vrste i njenog staništa, u saradnji sa nadležnim institucijama, uskoro će biti preduzete i konkretne mjere zaštite, navedeno je u saopštenju Prirodnjačkog muzeja.