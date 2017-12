Ovako bi izgledala Zemlja kada bi istekla voda iz okeana

Ako ste se ikada pitali kako bi Zemlja izgledala kada bi neko povukao imaginarni čep na dnu okeana, IFL Science ima odgovor.

Pitanje "Šta bi se dogodilo kada bi se na dnu Marijanskog rova otvorila rupa od 10 metara" prvi put je postavljeno prije nekoliko godina u knjizi "What If?: Serious Scientific Answers to Absurd Hypothetical Questions".

Za sve one koji su bježali sa časova geografije, Marijanski rov je najdublja tačka u okeanu, koja se nalazi u zapadnom dijelu Pacifika, istočno od Marijanskih ostrva.

Koristeći različite naučne izvore i Bernulijevu jednačinu za mjerenje protoka nestišljivih fluida, korisnik redita po imenu Vinnytsia napravio je zanimljivu animaciju koja daje odgovor na ovo pitanje.