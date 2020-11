Partner MKF i UG "Ekosol" u borbi s aerozagađenjem

Poznato je da se Tuzla, kao i drugi veći gradovi u BiH, bore s enormnim aerozagađenjem, koje ostavlja trajne posljedice na ljudsko zdravlje. Iako od zagađenja ne možemo pobjeći, možemo se informisati o trenutnoj situaciji te prilagoditi svoje aktivnosti, jer aerozagađenje varira tokom vremena i spram lokacije.

Partner mikrokreditna fondacija Tuzla, u saradnji s Udruženjem građanja EKOSOL, danas je instalirala prvu od sedam mjernih stanica na Osnovnoj školi Miladije. Funkcija stanice je mjerenje koncentracije najznačajnijih zagađivača, a to su PM 2.5 i PM 10 čestice.

U svijetu već postoji platforma koja se sastoji od ogromnog broja malih, "Internet of Things", mjernih stanica koje pokrivaju 73 države svijeta, a čijim podacima svako besplatno može pristupiti putem web stranice: https://deutschland.maps.sensor.community/

"Kako bismo naše ideje pretvorili u projekt ili biznis, koji je dugoročan i kroz prezentaciju naše ideje stručnom žiriju Innovation Nation programa prezentiranog u Banjaluci, dobili smo sredstva za početak realizacije naših ideja. Nakon našeg povratka u Tuzlu, Partner MKF je odlučio da naš trud podrži i da nam omogući sredstva za izgradnju sedam mjernih stanica koje će biti postavljene na pet osnovnih škola u gradu Tuzla, na zgradu Partner MKF i na prostorije UG Ekosola", kažu iz Udruženja.

Stanice bi bile ravnomjerno raspoređene na području Tuzle kako bi se mogla dobiti što tačnija slika o kvalitetu vazduha. S tim brojem stanica, Tuzla bi bila najpokriveniji grad u BiH, ali i regionu, što govori da građani Tuzle mogu i hoće da preuzmu stvari u svoje ruke i da je napravljen prvi korak za rješavanje problema.

"Zadovoljstvo je svjedočiti uspjehu ovih mladih ljudi i mi kao društveno odgovorna firma i jedan od lidera na ovom polju, koji kroz svoje projekte energijske efikasnosti i sami doprinosimo čišćem okolišu, uvijek ćemo podržavati ovakve projekte. Ova poruka da se kroz ulaganje u ovakve projekte, koji nastoje uticati da se naša sredina učini čistijom i zdravijom za život budućih generacija, a samim time utiče na promociju energijske efikasnosti, su borba za plavo nebo, prelazak na prihvatljive izvore energije, za kvalitetan zrak", istakao je direktor Fondacije Senad Sinanović.

Partner MKF pod sloganom "Budite odgovorni, smanjite zagađenje primjenom mjera energijske efikasnosti", ima posebnu kreditnu liniju za projekte energetske efikasnosti, kojom se nudi mogućnost rješavanja problema energetske efikasnosti, a samim tim doprinosi čistijoj okolini.

Od 2012. godine do danas, u mjere energetske efikasnosti Partner MKF je plasirao preko 54 miliona KM u individualne stambene projekte. Za to vrijeme ostvareno je smanjenje emisije CO 2 od 876.000 tona što je približno emisiji CO 2 koju emituje 132.000 domaćinstava u toku jedne grijne sezone. Takođe, za devet godina trajanja EE projekta u Partner MKF, ostvarena je ušteda primarne energije od plasiranih mikrokredita za energetsku efikasnost od 2,8 miliona MWh, što je približno količini energije koju 486.000 domaćinstava potroše u sezoni grijanja.

Partner MKF je jedina mikrokreditna fondacija koja korisnicima sredstava za energetsku efikasnost omogućava povrat sredstava u iznosu od 15% do 20% od visine investicije, kroz finansiranje sredstava Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj (EBRD).

Više o Partneru na: www.partner.ba