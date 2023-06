Pčele važan faktor za zdravlje

Tokom posljednjih nekoliko godina već smo puno puta imali priliku čuti koliko su pčele dragocjen dio našeg ekosistema. Samim time su jako važne za zdravlje ljudi, ali i privredu uopšteno.

Zahvaljujući pčelama možemo uživati u raznim namirnicama, od jabuka i krušaka do kafe i vanilije. K tome, ako nosite pamuk, to je moguće samo zato što je biljka pamuka, od koje potiču niti od kojih je kreiran vaš odjevni komad, oprašena.

Osim što oprašuju biljke, koje su važan dio zdrave i uravnotežene prehrane jer našem organizmu pružaju vlakna i esencijalne vitamine i minerale, pčele oprašuju i one biljke koje se koriste za prehranu drugih životinja na koje se oslanjamo za meso. One pomažu u očuvanju ekosistema i bioraznolikosti, stoga ljudska populacija bez njih ne može preživjeti. Osim toga što učestvuju u procesu oprašivanja i time nam omogućavaju to da imamo dovoljno voća i povrća, pčele su jedne od rijetkih vrsta insekata koji proizvode hranu koju potom konzumiraju ljudi - med.

Najzdraviji pčelinji proizvodi

Med se od davnina koristi kao prehrambeni proizvod, ali i u medicini. On se može koristiti kao bolja alternativa za šećer, a sirovi med može biti i dobar izvor antioksidansa, minerala i enzima. Stručnjaci preporučuju da pomiješate jednu ili dvije kašike meda sa sokom od pola limuna i prokuvanom vodom te pijete dok je još toplo, poput čaja.

Pčelinji propolis je poput ljepila koje sve drži na okupu. On štiti košnicu od kiše, hladnih vjetrova i snijega, ali pomaže i ojačati strukturu i stabilnost košnice, spriječiti da bolesti i paraziti zaraze košnice i štiti ih od uljeza. Propolis se najčešće sastoji od pčelinjeg voska, sline, soka i raznih biljnih proizvoda s područja u kojem se nalaze. Propolis takođe ima antibakterijsko djelovanje, može pridonijeti snižavanju krvnog pritiska, podsticanju zdravlja kosti, ublažavanju nuspojava sezonskih alergija te pruža brojne druge benefite vašem organizmu kad se uključi u svakodnevnu prehranu.

Matična mliječ je bogata hranjivim sastojcima s dugom istorijom u tradicionalnoj medicini jer je takođe poznata po svojim ljekovitim svojstvima. Visok postotak antioksidansa u matičnoj mliječi odličan je za zdravlje našeg cjelokupnog organizma. Uz to, matična mliječ može pridonijeti ojačanju našeg imunološkog sistema, podstaknuti zdravlje probave, boriti se protiv upala i još mnogo toga. Takođe, pridonosi i poboljšanju stanja kože kao što su akne, ekcem i razne upale.

Zanimljivosti o pčelama