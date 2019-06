Pingvini nova atrakcija za sve u zoološkom vrtu u Beogradu

BEOGRAD - Nakon više od 40 godina, zoološki vrt u Beogradu dobio je pingvine, koji su za kratko vrijeme postali atrakcija, posebno za najmlađe posjetioce, ali im ne mogu odoljeti ni odrasli.

U centru Beograda, u zoološkom vrtu odskora se mogu videti novi stanovnici, kao i njihov dom - pingvinarijum u kome pliva i boravi 17 pingvina. Svi koji dođu mogu kroz staklo vidjeti pingvine kako plivaju, a za njih je napravljen i zatvoreni dio.

Oni su došli u dvije grupe - sedam pingvina je u Beograd došlo iz zoološkog vrta u Beču, dok je 10 pingvina iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, objasnio je direktor Vrta Srboljub Aleksić.

"Ukupno ih ima 17, od toga je deset ženki i sedam mužjaka", kazao je.

Prema nekim starim podacima, pingvini su u zoološkom vrtu u glavnom gradu Srbije bili sedamdesetih godina, što znači da više generacija sada ima priliku da ih prvi put vidi.

"Prema nekim podacima koje imamo u starim dokumentima, 1972. godine su se razmnožili pingvini ovdje, imali smo prve bebe. Mislim da nisu toliko dugo nakon toga živjele još, sredinom sedamdesetih, tako da nismo imali pingvine više od 40 godina", objasnio je direktor Vrta.

Za sada ih ima 17, ali pošto je riječ o mladim životinjama, direktor Beogradskog zoološkog vrta vjeruje da će ih biti više.

"To su mlade životinje, po godinu dana imaju sve, nadamo se da ćemo u budućnosti imati i prinove", rekao je.

Prema ranije rađenim anketama, kako kaže Aleksić, posjetioci su i rekli da su pingvini bili one životinje koje bi najviše voljeli da vide, zbog čega ne čudi što su za kratko vrijeme postali atrakcija, kako za najmlađe, tako i za starije.

"One su kao životinje same po sebi velika atrakcija, mi smo na to i računali kada smo i krenuli u čitav taj projekat jer smo radili analize i ankete naših posjetilaca šta bi najviše voljeli da vide. Čini mi se da im se sviđa i prostor, jer možete da ih vidite kroz vodu, da vidite kako plivaju, vidite kako se ponašaju", zaključio je.