Počinje uklanjanje 4.000 kubika smeća iz Drine

VIŠEGRAD - Čišćenje 4.000 kubika smeća koje se rijekom Drinom slilo kod Hidroelektrane (HE) Višegrad, počinje sutra, a nadleži ističu da je ovo višedecenijski problem te da rješenje nije njegovo sporadično čišćenje kada do katastrofe već dođe.

Naime, do ekološke katastrofe na rijeci Drini kod Višegrada došlo je prije nekoliko dana, kada je usljed rasta vodostaja velika količina smeća probila specijalnu lančanicu, čija je uloga bila da zaustavi smeće da dođe do pomenute HE.

Mladen Đurević, načelnik Višegrada, je za "Nezavisne" rekao da s rastom vodostaja velike količine otpada svake godine dolaze do jezera iznad HE Višegrad te da je zbog toga i bila postavljena specijalna lančanica.

"Ovo je višedecenijski problem, još od 1989. godine, kada je s radom počela HE. Najveći dio tog otpada dolazi iz opština iz Srbije i Crne Gore, radi se o deponijama koje su uz same obale Tare i Lima - kada nadođu rijeke sav taj otpad dopliva do HE", rekao je Đurević.

Dodao je da radnici ove hidroelektrane, inače, svakodnevno čiste pristigli otpad na lančanici.

"Apelujemo na sve relevantne institucije da nam pomognu. Prije više od godinu dana održali smo u Višegradu sastanak, kojem su prisustvovali ministri ekologije Srbije, Crne Gore i Republike Srpske te načelnici i gradonačelnici opština koje gravitiraju ovom području, ali iako su tada doneseni zaključci i neke aktivnosti su započete nije se došlo do nekog značajnijeg rješenja", kazao je Đurević.

Kako navodi, mišljenja je da je problem u susjednim zemljama Srbiji i Crnoj Gori, koje, prema njegovim riječima, treba da povedu računa o deponijama.

"Na vezi smo s Civilnom zaštitom RS, oni su spremni da sve svoje resurse upute u Višegrad i pomognu HE Višegrad", naveo je Đurević.

Istakao je da često i brzo čišćenje ovog otpada neće riješiti ovaj višedecenijski problem.

U Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS danas su rekli da će hitno inicirati sastanak s novim resornim ministrima u vladama Srbije i Crne Gore kako bi se pronašlo rješenje za ovaj problem.

"U nekoliko navrata smo pokušali organizovati tripartitni sastanak nadležnih ministarstava Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, ali očigledno da nisu svi iskreno bili za dogovor", naveli su u Ministarstvu.

Najveći problem, tvrde u Ministarstvu, leži u rijeci Lim, uz čije obale je veliki broj divljih deponija.

"Bio je cijeli niz sastanaka s direktorima hidroelektrana na tom području i s načelnicima opština, s nadležnim ministarstvom Srbije. S druge strane, nadležni u Crnoj Gori dosad nisu pokazali interesovanje za rješavanje ovog problema", istakli su u Ministarstvu.

Nedeljko Perišić, direktor HE Višegrad, kazao je da su radnici ovog preduzeća u pripremnim radnjama te da će navjerovatnije s otklanjanjem smeća početi sutra.

"Usljed pojačanog vodostaja, od oko 1.500 kubika vode, došlo je do pucanja lančanice, koja se nalazi na oko 1,5 kilometara od naše brane, te do izlijevanja smeća do takozvane krune brane", rekao je Perišić za "Nezavisne".

Dodao je da je ovaj višegodišnji problem poznat široj javnosti te da su o njemu snimani i dokumentarni filmovi.

"Zasad tri turbine HE rade bez problema, važno je otpad što prije ukloniti dok nije potonuo, jer naše turbine vodu crpe sa dna jezera", zaključio je Perišić.