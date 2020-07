Pocrvenio led u italijanskim Alpima

Naučnici u Italiji istražuju tajanstveni izgled ružičastog ledenog leda pronađenog u Alpima, a naučnici kažu da su uzrok tome alge koje su se pojavile usljed klimatskih promjena.

Fotografija snimljena iz vazduha 3. jula 2020. iznad glečera Presena.

Raspravlja se o tome odakle potiču alge, ali Bijađo di Mauro iz italijanskog Nacionalnog savjeta za istraživanje kaže da ružičasti snijeg, koji je primjećen na dijelovima ledenjaka Presena, vjerovatno obojen istom biljkom koja je pronađena na Grenlandu, prenosi AFP.

"Alge nisu opasne. To je prirodna pojava koja se javlja tokom proljeća i ljeta na srednjim geografskim širinama, ali i na polovima", rekao je Di Mauro, koji je prethodno proučavao alge na ledenjaku Morteraht u Švajcarskoj.

Biljka, poznata kao Ancylonema nordenskioeldii, prisutna je u takozvanoj Mračnoj zoni Grenlanda, gde se i led topi.

Led obično odbija više od 80 procenata sunčevog zračenja i šalje ga u atmosferu, ali kako se pojave alge, one potamne led tako da on apsorbuje toplotu i brže se topi.

Ako se led brže topi, pojavljuje se više algi, što im daje vodu i vazduh i dodaje crvene nijanse bijelom ledu na glečeru Pazo gavija, koji je na nadmorskoj visini od 2.618 metra.

"Sve što uspije da potamni snijeg učini da se on brže topi jer ubrzava apsorpciju radijacije", rekao je Di Mauro.

VIDEO: In a first for Italy, pink snow is observed on parts of the Presena glacier, in the north of the country. The phenomenon is caused by algae that develops when snow melts, simultaneously colouring the ice a darker colour pic.twitter.com/Qkche7rXT2