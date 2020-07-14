Pogledajte "fantastične" kisele rijeke na Uralu

Istagram-bloger zamkad_life objavio je snimke ekološke katastrofe u području Levihinskog rudnika u Sverdlovskoj oblasti koji se nalazi 35 kilometara od Nižnjeg Tagila. Iz njihovog rudnika teku kisele rijeke, koja sa visine izgleda fantastično.
Kako pišu mediji, ovo traje već 16 godina. Rudnik je bio napušten 2004. godine.
КИСЛОТНЫЕ РЕКИ, БЕЗЖИЗНЕННЫЕ БЕРЕГА Фотографии затопленного заброшенного медноколчеданного рудника в посёлке Лёвиха Свердловской области. До Нижнего Тагила отсюда 35км, до Екатеринбурга - 93км. Из рудника вытекает вода, которая отравляет и убивает всё, до чего доберётся. Мой финальный третий пост по этой теме. #videongr
U rudniku je izgrađena stanica za neutralisanje vode iz rudnika, ali ne može da izađe na kraj sa obimom posla, navodi portal E1.
Tužilaštvo je pokrenuo postupak po ovom predmetu. Na lice mjesta su izašli stručnjaci koji će uzeti uzorke vode i zemljišta.
РАНЫ ЗЕМЛИ ⠀ Наверняка вы слышали про экологическую катастрофу под Норильском. Актуальная тема, попала в федеральную повестку. Много сюжетов в СМИ, даже до самых верхов тема дошла и вызвала возмущение и попытки разбирательства. ⠀ Удивительно, как одни темы притягивают большое внимание, а другие даже и не особо замечают. Посёлок Лёвиха находится в 93 км от Екатеринбурга и в 35 км от Нижнего Тагила. С 2004 года там заброшен медноколчеданный рудник. Он оказался затоплен и теперь оттуда текут кислотные реки, отправляя все вокруг, до чего доберутся. И это продолжается не год, не два, а уже целых 16 лет! ⠀ Делается ли что-то по этому поводу? Была построена станция по нейтрализации шахтных вод. Но это дорогое удовольствие, денег не хватает. Поэтому сбрасывают воду как есть. Актуальной информации по работе этой станции я не нашёл, но по внешнему виду работающей эту станцию я бы не рискнул назвать, по крайней мере часть этих построек были больше похоже на заброшенные руины. ⠀ Последнюю актуальную информацию по этой проблеме, которую я нашёл, была от 2015 года. Решения о том, считать ли то, что там происходит экологической катастрофой, так и не принято. Дальше цитата представителя министерства природных ресурсов Свердловской области: ⠀ "Левихинский рудник – действительно является проблемной зоной нашего региона, однако она не бесконтрольна. Областные власти и профильное министерство принимают все усилия для обеспечения безопасности жителей области. По данным последних замеров, которые осуществлялись на руднике, в сбросе воды после станции нейтрализации существуют превышения предельно допустимых норм содержания вредных веществ, но они не являются угрожающими. Так, по железу превышение составляет 37,3 раза, по цинку – в 99 раз." ⠀ Не знаю что добавить к комментарию замминистра, разве что выложить это видео. ⠀ #урал #этонашурал #левиха #нижнийтагил #ural #etonashural #екб #тагил #рудник #катастрофа #djiglobal #dronedaily #droneheroes #dronestagram #droneoftheday @yurydud @pivo_varov @varlamov #dronephotography #dronephoto #russianexplorers #greenpeace #wwf #экология #экологическаякатастрофа #djimavic #djiglobal #ekb #tagil #natgeo #natgeoru #nature #videongr