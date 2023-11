Polarni medvjedi u opasnosti zbog topljenja leda na Arktiku

Uticaj klimatskih promjena na Arktiku se sve više osjeća, pri čemu temperature rastu dva do četiri puta brže od globalnog prosjeka.

"To se zove polarno pojačavanje. Snijeg i led zrače mnogo energije, a kada se led i snijeg tope površina postaje tamnija. Dakle, ova količina energije učiniće tlo i atmosferu toplijom", objašnjava geofizičar sa Univerziteta Aljaske u Ferbanksu Vladimir Romanovski za Glas Amerike.

Regioni Aljaske suočavaju se sa trostrukim izazovom klimatskih promjena -erozijom obale, otapanjem čvrtstog leda na kome se nalaze zgrade i infrastruktura i, za neke, izazovom naletanja na predatore, kao što su polarni medvjedi koji idu ka kopnu.

"Optimalna sredina za polarne medvjede sada je i bukvalno nestala“, kaže Tod Etvud, biolog za divlje životinje iz Geološkog zavoda Sjedinjenih Država.

On je proučavao polarne medvjede posljednjih 12 godina i kaže da topljenje leda otežava medvjedima lov na foke.

Objašnjava da to obično bude znak da medvjedi ili ostanu na ledu u moru dok on pluta do dubljih voda ili, za veći dio njih, da plivaju do obale.

Pored visokog rizika da se udave u moru zbog dugog plivanja, medvjedi koji pokušaju da se prilagode životu na kopnu primorani su da traže nove izvore hrane.

"Oni dolaze na obalu u oblasti u kojima žive ljudi, bilo da su u blizini naselja, ili u dijelovima gdje je industrija nafte i gasa gdje ljudi dolaze da rade", kaže Etvud i ukazuje da to povećava mogućnost da se ljudi i polarni medvjedi sretnu i da dođe do napada.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.