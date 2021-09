Pošumljavanje na klik iz udobnosti vlastitog doma

BANJALUKA, SARAJEVO - Svi znamo da su šume pluća naše planete te da je pošumljavanje ključni korak ka smanjenju emisije CO2, a sada je moguće da iz udobnosti vlastitog doma pomognete ozeljenjavanju BiH.

Naime, UNDP je prošle godine pokrenuo platformu "Tvoj CO2", gdje bh. građani mogu da provjere svoj karbonski otisak, to jest koliku emisiju CO2 ostavljaju, a sada je ova platforma dopunjena i s mogućnošću da putem nje građani kupe sadnice drveća i time direktno utiču na pošumljavanje. Tako na sajtu "Tvoj CO2" od lokalnih šumskih gazdinstava bh. građani mogu da kupe sadnice, čija cijena se kreće od 0,27 KM, koliko košta sadnica bijelog bora, do 268 KM, koliko je cijena jedne sadnica crvenolisnog javora. Nakon što putem interneta kupite i platite svoju sadnicu, šumsko gazdinstvo je dužno da to stablo posadi i o njemu se brine.

Kako je za "Nezavisne novine" rekla Arijana Drinić ispred UNDP-a, ova platforma je prvenstveno bila osmišljena kao kalkulator karbonskog otiska.

"Ovim smo željeli da informišemo građane BiH koliko svojim svakodnevnim ponašanjem utiču na kvalitet života", kazala je Drinićeva.

Dodala je da su nakon toga odlučili da građanima, nakon što su izračunali kakav karbonski otisak ostavljaju, daju mogućnost da nešto konkretno urade i po pitanju rješavanja ovog problema.

"Ove godine smo lansirali drugi dio platforme koji je u biti online tržnica, gdje građani mogu da kupe sadnice od lokalnih šumarskih gazdinstava i preduzeća", rekla je Drinićeva, dodajući da postoji i dio platforme na kojem NVO i aktivisti mogu da oglase akcije čišćenja prirode, te o tome informišu građane i podstaknu ih da učestvuju u ovakvih aktivnostima.

Istakla je da žele proširiti platformu na teritoriji cijele BiH i uključiti što više preduzeća koja prodaju sadnica i koji bi se o mladom drveću brinuli na period od jedne do dvije godine.

"Svaka osoba koja online kupi sadnicu komunicirati će direktno sa šumskim gazdinstvima koja su trenutna aktivna i nude svoje proizvode na platformi", rekla je Drinićeva, dodajući da će kupci dobiti sertifikat na kojem će biti tačna lokacija njihovog drveta, kao i fotografija stabla koje su kupili.

"Takođe će pisati i koliko će tačno tona karbonskog otiska biti uklonjeno sadnjom kupljenog drveta", kazala je Drinićeva.

U Šumarskom društvu "Prenj" iz Konjica, koje je dio ove platforme, kazali su da pozdravljaju ovu inicijativu te da su im se već javljale kompanije i građani da kupe sadnice.

"Na proljeće ove godine smo imali akciju pošumljavanja, a od 15. oktobra počinje nova sezona pošumljavanja, kada očekujemo da ćemo imati još više zainteresovanih građana", rekao je Alija Sulejmanović, tehnički direktor ovog šumarskog društva.

Ljubica Lukač, tehnički direktor Centra za sjemensko-rasadničku proizvodnju Doboj, rekla je da im je s jedne strane cilj da pomovišu svoje proizvode, a sa druge strane podsticati građane da što više pošumljavaju i ozelenjavaju površine.

Potvrdila je da i ovaj centar veći broj zainteresovanih građana očekuju s početkom nove sezone pošumljavanja koja će početi krajem septembra ili početkom oktobra.