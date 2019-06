Problem plutajućeg otpada u Vrbasu: Institucije FBiH se nisu odazvale pozivu na sastanak

BANJALUKA - Neophodno je preventivno djelovati, prije svega u federalnim opštinama i zajedničkim snagama sa FBiH obezbijediti sredstva za sanaciju postojeće mreže na rijeci Vrbas da bi se spriječilo dospijeće otpada u jezero Hidroelektrane (HE) "Bočac", rekla je pomoćnik ministra za zaštitu životne sredine Republike Srpske Svjetlana Radusin.

Radusinova je nakon današnjeg sastanka, održanog u HE "Bočac" čiji je cilj rješavanje problema plutajućeg otpada u slivu rijeke Vrbas, rekla novinarima da je dogovoreno da se inicira postavljanje još jedne mreže iznad lokacije Eko-centra "Bočac" da bi se spriječio ili smanjio dotok otpada, te da se u narednom periodu obave razgovori i nađe način da i hidroelektrane koje su uzvodno od HE "Bočac" učestvuju u čišćenju ovog otpada.

Ona je navela da je resorno ministarstvo Srpske slalo dopise federalnom Ministarstvu za zaštitu životne sredine i federalnom Fondu za zaštitu životne sredine da učestvuju u rješavanju ovog problema, ali da odgovore nisu dobili.

"Iako su pozvani današnjem sastanku se nisu odazvali predstavnici ovog ministarstva, kao ni sve pozvane opštine iz FBiH što govori o njihovom shvatanju problema i narednoj angažovanosti. Predstavnici opštine Jajce koji su prisustvovali sastanku, rekli su da imaju jednu mrežu za sakupljanje otpada iz te opštine i to dokazuje da imaju odgovoran pristup problemu", rekla je ona.

Prema njenim riječima, svi predstavnici FBiH treba da shvate koliki je ovo problem i da se uključe u njegovo rješavanje.

Radusinova je istakla da će resorno ministarstvo Srpske reagovati prema federalnim institucijama kako bi se izašlo sa konkretnim prijedlozima i finansijskim sredstvima za realizaciju zajedničkih projekata za oba entiteta.

Ona je rekla da je izgradnja mreže u Eko-centru "Bočac" koštala oko 80.000 KM i navela da nije samo mreža rješenje, već je problem i kako otpad sakupiti i gdje ga zbrinuti.

Vršilac dužnosti direktora "Hidroelektrana na Vrbasu" Goran Milanović je rekao da ovo preduzeće ne može da bude jedina adresa za rješavanje problema.

"Ukazali smo na problem mreže koja mora da bude kvalitetno riješena da bi mogla da izdrži sva opterećenja", naveo je on.

Milanović je dodao da je pokrenuta procedura izbora izvođača za čišćenje otpada ali, kako je naglasio, "šta to vrijedi čišćenje kada se otpad u kontinuitetu vraća".

On je pozvao grad Banjaluku da se uključi u rješavanje ovog problema jer je u interesu građana da piju zdravu vodu.

Načelnik opštine Šipovo Milan Kovač smatra da je neophodno brzo rješavanje problema otpada u HE "Bočac" i da u to treba da se uključe fondovi Srpske i Federacije, grad Banjaluka i HE "Bočac".

"Druga dugoročna mjera je da se problem delegira elektroprivredama Srpske i FBiH jer su njima date vode na upravljanje i one moraju da izdvoje dio sredstava za rješavanje ovih problema", rekao je on.

Glavni federalni vodni inspektor Mirsad Smajilagić rekao je da postoji veći broj nelegalnih deponija na obalama rijeke Vrbas i pozvao komunalne inspekcije lokalnih federalnih opština uz ovu rijeku da se još više angažuju kako bi se riješio ovaj ekološki problem.

Zbog obilnih padavina koje su nedavno pogodile Banjaluku, velika količina otpada dospjela je u jezero Bočac nakon pucanja zaštitne mreže Eko-centra "Bočac".