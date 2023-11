Proljeće u decembru: Kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana

BANJALUKA – Neobično toplo vrijeme za ovo doba godine očekuje nas u narednim danima kada će živa u termometru da dosegne i do 22 stepena.

Kako su za "Nezavisne novine" objasnili u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske, temperaturu će podići jak do olujni jugo koji će se zadržati u petak tokom cijelog dana i u subotu tokom prvog dijela dana.

"Sutra je već postepeni porast temperature i može biti do 16 ili 17 stepeni i to na zapadu i sjeveru, a na istoku ostaje i dalje hladnije oko osam stepeni, dok u petak ta temperatura raste na neke temperaturu od 15 stepeni do 22 stepena", rekli su u HMZ RS.

Međutim, kako su objasnili, već u subotu sredinom dana nailazak hladnog fronta sa sjeverozapada dovešće do naglog pada temperature.

"Tada će i kiša koja će početi sredinom dana preći u susnježicu i snijeg, prvo na sjeverozapadu, a potom i u višim predjelima na istoku kako se bude premještao dalje ka jugoistoku", istakli su oni dodajući da nakon toga slijedi nagli pad temperature koja će tada biti između jedan i šest stepeni.

