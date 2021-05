Promjenljivo i hladnije u ponedjeljak, za Đurđevdan toplo

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) sutra ujutro na sjeveru se očekuje slaba kiša, a tokom dana promjenljivo vrijeme sa sve više sunčanih perioda.

Dnevna temperatura vazduha biće znatno niža u odnosu na prethodne dane, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha od sedam do 11, na jugu do 15, a dnevna od 11 do 17, na jugu do 20 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren sjeverni vjetar.

Porast dnevne temperature očekuje se već u utorak, 4. maja, kada će preovladavati uglavnom sunčano uz razvoj dnevne oblačnosti. Najviša dnevna temperatura biće od 15 do 20, na sjeveru oko 23 stepena Celzijusova.

Sunčano i toplije biće u srijedu, 5. maja, ali su kasno uveče i u toku noći na četvrtak mogući kratkotrajni pljuskovi na sjeveru i u centralnim predjelima.

Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 22, na sjeveru i istoku oko 25 stepeni Celzijusovih.

Na Đurđevdan, u četvrtak 6. maja ujutru će biti biće promjenljivo, a na sjeveru umjereno oblačno.

Tokom dana biće sunčano uz malu dnevnu oblačnost. Jutarnja temperatura vazduha od sedam do 12, na jugu do 16, a najviša dnevna od 16 do 21, na jugu i sjeveru oko 24 stepena.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas u većini krajeva preovladava umjereno do pretežno oblačno, a lokalno su registrovani pljuskovi.

Bijeljina i Prijedor su ovog Vaskrsa bili najtopliji, u 14.00 časova izmjereno je 27 stepeni Celzijusovih, dok je Bjelašnica bila najsvježija sa pet stepeni.