Pronađen skelet čovjeka koji je pokušao da se spase užasa Pompeje

Zvaničnici arheološkog lokaliteta Pompeja saopštili su novo otkriće - skelet muškarca pogođenog ogromnim kamenom, dok je pokušavao da pobjegne od erupcije vulkana Vezuv 79. godine.

Zvaničnici Pompeje su objavili fotografiju skeleta, a na njemu se nalazi veliki kameni blok koji je, kako se vjeruje, pogodio grudi žrtve tokom erupcije Vezuva u kojoj su nestali antički gradovi Pompeja, Herkulanum i Stabija, a hiljade ljudi je poginulo.

Skelet je pronađen tokom nedavnog iskopavanja i vjeruje se da je u pitanju muškarac star 35 godina koji je nastradao u eksploziji. Arheolozi nisu pronašli lobanju žrtve.

Prema riječima zvaničnika, taj čovjek je imao poteškoće sa hodanjem, što je otežalo bijeg.

