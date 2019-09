Pronađeni fosili džinovskog pterosaurusa

S rasponom krila od šest metara i težinom od oko 270 kilograma, džinovski pterosaurus mora da je stvarao ogromnu sjenku, dok je letio nebom tokom jure.

Veličini "nebeske zvjeri", i 125 miliona godina kasnije, dive se brojni naučnici. Njene ostatke otkrili su na ostrvu Vejt.

Fosili hatcegopteriksa, dali su nove informacije o ovoj veličanstvenoj vrsti za koju se veruje da je najveće leteće stvorenje tog razdoblja.

Smatra se da su ova krilata stvorenja vladala nebom otprilike 150 miliona godina, a za to vrijeme su evoluirali od veličine omanjeg glodara, do one koja je slična modernom borbenom avionu.

Scientists find 125million-year-old fossilised remains of superpterosaur with 20ft wingspan https://t.co/FSaePlxKVJ — Daily Mail Online (@MailOnline) September 22, 2019

Otkrićem se ponosi istraživač iz Britanije Robert Koram, koji smatra da je riječ o jednom od prvih superpterosaurusa.

Inače, ostrvo Vejt je bogato fosilima, i opsedaju ga brojni ljubitelji dinosaurusa u potrazi za ostacima iz prošlosti, prenosi dailymail.co.uk.

Ipak, imajući u vidu veličinu pterosaurusa, naučnici su se dugo pitali kako ogroman pterosaurus uspjeva da poleti. Modeliranje na osnovu ostataka, otkrilo je ispupčene mišiće na nogama i prilagodljivu strukturu krila, koji su omogućavali zamah i poletanje.

"Za razliku od ptica, koje hodaju i skaču u vazduh sa amo dvije noge, pterosaurusi su hodali na sve četiri noge koje su imali", rekao je Majkl Habib sa Univerziteta Južna Kalifornija.

Modeliranje je pokazalo da je upravo kretanje, uz oslonac na četiri tačke, omogućavalo poletanje uz guranje stražnjim udovima, a zatim i sa prednjim udovima, što je doprinosilo jačem skoku i uzlet hatcegopteriksima.