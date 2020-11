Rekordna globalna zagađenost u godini korone

Emisija štetnih gasova koji utiču na klimatske promjene dostigla je rekordan nivo, uprkos vanrednoj situaciji koju je u svijetu izazvala pandemija korona virusa, saopšteno je iz Svetske meteorološke organizacije UN (SMO UN).

Iako je procjenjivano da bi ove godine emisija štetnih gasova mogla biti smanjena između 4,2 i 7,5 odsto zbog zabrane putovanja i drugih restrikcija, u SMO ukazuju da je to mala utjeha, s obzirom da se koncentracija štetnih gasova u atmosferi kontinuirano povećava iz godine u godinu, a da je 2019. godina bila rekordna i posebna zbog najvećeg, prosječnog godišnjeg zagađenja evidentiranog u posljednjoj dekadi.

To je pokazatelj da su dosadašnje aktivnosti usmjerene na smanjenje emisije štetnih gasova daleko od dovoljnih da bi se spriječilo klimatsko vanredno stanje u bliskoj budućnosti, prenio je londonski dnevnik Gardijan.

Naučnici su izračunali da bi do 2030. godine emisija štetnih gasova morala da se smanji za 50 odsto kako bi se stvorile prilike da se globalno zagrijavanje ograniči na 1,5 stepeni Celzijusa jer bi veće globalno zagrijavanje značilo više toplotnih talasa, padavina, poplava i konsekvetno tome veće siromaštvo za stotine miliona ljudi.

"Ugljen-dioksid se vijekovima zadržava u atmosferi. Posljednji put je slična koncentracija ugljen-dioksida postojala na Zemlji prije tri do pet miliona godina. Tada je i prosječna temperatura vazduha bila za dva do tri stepena Celzijusa viša, a nivo mora za 10 do 20 metara viši nego danas. Međutim, tada na Zemlji nije živjelo 7,7 milijardi ljudi", upozorio je Peteri Taals, generalni sekretar SMO UN.