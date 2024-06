Roboti otkrili misteriozno biće u morskim dubinama (VIDEO)

​Istraživači sa Instituta za istraživanje akvarijuma u ​​zalivu Monterej identifikovali su novu vrstu dubokomorskih lignji koristeći snimke koje su načinili podvodni roboti 2015. godine.

Duboko more, "carstvo vječne tame", ostaje jedna od najvećih misterija na Zemlji. To je mjesto gdje se život prilagodio na izvanredne načine i gdje se sa svakim istraživanjem dolazi do novih otkrića.

Jedno takvo otkriće, kako piše "earth.com", a za koje je zaslužan Institut za istraživanje akvarijuma u ​​zalivu Monterej, nedavno je izašlo na vidjelo, dajući pri tome i novi uvid u reproduktivno ponašanje dubokomorskih lignji.

U mračnim dubinama Meksičkog Kalifornijskog zaliva, vozilo na daljinsko upravljanje (ROV) snimilo je izuzetan prizor: majku lignju koja nježno drži skup neobično velikih jaja.

Ovo zapažanje izazvalo je veliko uzbuđenje među istraživačkim timom.

"Duboko more je najveći životni prostor na Zemlji i ostalo je još mnogo toga da se u njemu otkrije. Naš neočekivani susret sa lignjom koja se brinula o ogromnim jajima privukao je pažnju svih u kontrolnoj sobi broda", prisjeća se viši naučnik MBARI Stiven Hedok, koji je vodio ekspediciju.

Zaintrigiran tim prizorom, tim istraživača krenuo je u dalje istraživanje.

Njihova analiza sugeriše da ova lignja može predstavljati ranije nepoznatu vrstu u porodici Gonatidae.

Ono što ovo otkriće čini posebno fascinantnim je sama veličina jaja lignje, iznosi otprilike 11.6 milimetara u prečniku.

U pitanju su dvostruko veća jaja od onih uočenih kod drugih dubokomorskih lignji. Lignja koja je snimljena je takođe nosila mnogo manje jaja, oko 30 do 40, u poređenju sa hiljadama koje su nosile druge vrste.

Dok je majčinska briga uobičajena među hobotnicama, to je rijetka pojava kod lignji. Većina vrsta lignji ili pričvršćuje svoja jaja za morsko dno ili ih oslobađa dok pluta.

Ove strategije zahtjevaju minimalan napor od majke, ali ostavljaju jaja na milost i nemilost grabljivicama.

Novootkrivena lignja je, međutim, nježna majka koja nosi i štiti svoja jajašca dok se ne izlegu, žrtvujući tako sopstvenu ishranu, ali na kraju i svoj život.

"Ona neće jesti dok nosi jaja i na kraju će umrijeti pošto joj se jaja izlegu. Ali njena žrtva povećava šanse da će njeno potomstvo preživjeti", kažu istraživači, prenosi "Luftika".

