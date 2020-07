Skriveni okean ispod leda na Antarktiku

Žil Vern je poslao svoju fikcijsku podmornicu "Nautilus" na Južni pol kroz skriveni okean ispod debelog leda. Ova priča je napisana 40 godina prije nego što je ijedan istraživač došao do tog mjesta, ali je u svakom slučaju bila samo polufikcija.

Zaista postoje skriveni dijelovi okeana oko Antarktika, a posljednja istraživanja se bave načinom na koji okean cirkuliše ispod leda Antarktika, odnosno ispod "polica od leda" - velikih plutajućih ispupčenja leda koja se dižu i padaju s plimom.

Ove police čine najmasivniji dio leda na kontinentu i igraju važnu ulogu u procjenjivanju budućih nivoa mora. Nove studije bacaju svjetlo na to kako okeanske struje pridonose topljenju leda, što je jedna od najvećih nesigurnosti promjene klime u budućnosti.

The Ross je najveći plutajući komad leda na svijetu, veliki je oko 480.000 kvadratnih kilometara. Okean koji The Ross prekriva se proteže 700 kilometara južno od obale Antarktika i većinom je neistražen. Poznato je da se ovakvi dijelovi leda tope odozdo, jer ih dodiruje okean koji se zagrijava, ali imamo vrlo malo podataka o tome kako se voda miješa ispod leda. Ovo je nešto što se često zaboravi spomenuti kada je u pitanju promjena klime. Jedina ekspedicija u okean ispod The Rossa se desila sedamdesetih godina i vratila se s nevjerovatnim rezultatima. Uprkos ograničenoj tehnologiji tog vremena, pokazano je da taj okean nije statičan. Umjesto toga, pronađeni su slojevi masa vode, sa suptilno drugačijim temperaturama i koncentracijama soli između tih slojeva.

Druge studije su obavljane s ivica ili odozgo. Ovi podaci su objasnili kako sistem ovog skrivenog okeana radi, ali da bismo ga u potpunosti razmijeli, potrebno je uzeti mjere direktno iz okeana koji leži ispod stotina metara leda.

(Livescience)