Snažan ciklon ide prema regionu, očekuje se jako nevrijeme i snažne padavine

Dio Evrope i našeg područja pod uticajem je snažne ciklonske aktivnosti.

Subota je donijela i nastanak sekundarnog ciklona u Đenovskom zalivu, a on utiče na oblast Alpa, Italije, Jadrana i njegovog zaleđa.

Prvog dana vikenda veoma obilne padavine pogodile su oblast Alpa, u obilne kiše, dok je iznad 1500 metara nadmorske visine vejao snijeg, uz olujne vetrove.

Očekuju nas kiše, ali i natprosječno toplo za ovo doba godine Jako nevrijeme prvog već u petak zahvatilo je Sloveniju, pa je tokom subote širom Slovenije palo puno kiše. Na sjeverozapadu, zapadu i jugozapadu zemlje palo je i više od 200 litara kiše po kvadratnom metru.

Zbog veoma obilnih padavina, u svim predelima Slovenije bilježi se nagli i višemetarski rast, uz opasnost i od poplava, ali dobra vijest je da je u prethodnom periodu zabilježena suša, pa su riječna korita pripremljena za prihvat ogromne količine atmosferske vode.

Istovremeno, iznad 1500 metara nadmorske visine na zapadu i severozapadu Slovenije vejao je sneg, a palo je čak od 70 do 100 cm snega, pa tako predeli oko 1600 metara mere i do 2 metra snega, a Krederica i predjeli iznad 2000 metara i do 310-320 cm snega, dok je pre padavina bilo oko 200 cm.

Snijeg je bio povremeno praćen i grmljavinom, što je uobičajeno za ove predjele, a i zbog blizine Jadrana. Pored obilnog snega, više planine zahvatio je i orkanski vetar sa udarima od 150 km/h, uz pravu vejavciu i mećavu.

Inače, snijeg sa grmljavinom uobičajena je pojava u predelima gde ima idealnih uslova za to. U Evropi se najčešće javlja na južnim i istočnim predelima Alpa, u oblasti Dinarida i duž Jadranske obale, odnosno na planinama iznad Jadrana, kao i na planinama duž zapadne i jugozapadne obale Norveške. Česta je pojava i u Sjevernoj Americi pri prodoru ledene vazdušne mase, uz hladni front, a skoro je svakodnevna pojava zimi na istočnoj obali Japana

Iako rijetka, ova pojava moguća je i u Srbiji, pa ne treba se čuditi o potpuno prirodnoj pojavi snega sa grmljavinom.

Ono što je interesantno, veoma je oštra granica između predela sa i bez snega i to zbog veoma toplog vremena. Nulta izoterma nalazi se na oko 1400 metara, pa svi predeli do te visine su imali obilnu kišu, a iznad 1500 metara već visinu snega od preko 100 cm.

Nevrijeme u Sloveniji slabi i slijedi stabilizacija, a sada se olujni sistem premestio južnije i na udaru veoma obilnih padavina su jug Dalmacije, Hercegovine i Crna Gora.

Cijelu ovu oblast, predele i uz Jadran, ali i njegovo zaleđe zahvatile su veoma obilne kiše, a očekuju se i snažni pljuskovi sa grmljavinom.

Očekuje se da padne i više od 100 litara kiše, lokalno i do 200 litara, a na jugozapadu Crne Gore, naročito na Orjenu i do 300 litara. Koliko su ovo ogromne količine kiše za dan-dva, govore podaci

Zbog toga se očekuje opasnost od urbanih poplava i bujica, a očekuju se i odroni.

Očekuje se nagli rast svih reka, ali dobra vest je da je prethodni period bio sušan, pa se beležni nizi vodostaj, ali svakako treba biti oprezan kod manjih bujičnih tokova.

Očekuje se i nagli rast u slivu Piva i Tare, Morače, Zete i Neretve.

Kada je riječ o Srbiji, ne očekuje se opasnost od nevremena i obilnih padavina kao u regionu. Više kiše tokom vikenda biće na zapadu i jugozapadu, ali ni približnih količina kao u regionu. Svakako se očekuje nagli rast Ibra i Drine, ali nema opasnosti od poplava.

Veća opasnost očekuje se jakog južnog vetra, u košavskom području i na planinama sa olujnim udarima.

Kiša će padati i na višim planinama našeg regiona, naričito u zaleđu Jadrana i na Dinaridima, uz grmljavinske pljuskove, a sneg se očekuje samo na najvišim planinama, uglavnom iznad 1800-2000 metara nadmorske visine. Dakle, sitzacija sa snegom biće slična kao i u Sloveniji i na Alpima.

I dok će predjele do 1800 metara nadmorske visine natapati i više nego obilna kipa, na najvišim planinama severne Hercegovine i u Crnoj Gori iznad 2000 metara nadmorske visine očekuje se veoma obilni sneg sa grmljavinom, pri čemu bi na Durmitoru, Bejalasici i na Prokletijama palo od 50 do 70 cm snega, lokalno i do jedan metar, tako da će se i u ovim predelima nalaziti oštra granica između predela sa i bez snega, a tamo gde snega bude bilo, biće ga u obilnim količinama.

Inače, širom Crne Gore očekuje se jak, na udare i olujni južni vetar, na planinama i na primorju sa udarima i od 100 km/h.

Olujni južni vetar podizaće i višemetarske talase i plaviti obalna područja.

Jako južno strujanje donijeće i čestice pustinjskog pijeska iz Sahare, pa se očekuje prljava kiša.

S obzirom na veoma izraženo južno strujanje, biće i veoma toplo vrijeme, uz temperature na sjeveru od 5 do 13°C, a na jugu i na primorju od 12 do 18°C, koliko se očekuje i na području Podgorice.

Obilne padavine i grmljavinske oluje pogidiće i jug i sever Crne Gore, ali daleko manje padavina očekuje se na severu zemlje, a intenzivnijih grmljavinskih procesa biće u oblasti Jadrana, u zaleđu, u centralnim, zapadnim i istočnim predjelima zemlje. Slična situacija očekuje se i na jugu Dalmacije i na jugu Hercegovine.

Inače, obilne padavine i grmljavinske oluje biće posljedica orografije, jer kako se područje nalazi u prednjem sektoru ciklonu, preovladavaju južna strujanja, a kada vlažne vazdušne mase sa Jadrana udare o visoke primorske planine Dinarida, dolazi do naglog uzdizanja vazduha, kondenzacije i stvaranja moćnih oluja i ekstremno obilnih padavina.

Nakon vikenda sa veoma obilnim padavinama, ponedjeljak će donijeti stabilizaciju vremena i prestanak padavina, ali i slabljenje vjetra.

