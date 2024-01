Snimljene dramatične promjene na najvećem ledniku na svijetu (VIDEO)

Erozija je isklesala ogromne lukove i udubine u najvećem ledniku na svijetu.

Video i fotografije snimili su istraživaju na brodu tvrtke EYOS Expeditions, koji je plovio uzduž ledenjaka A23a.

Ledenak A23a ima površinu dvostruko veću od Londona.

Na njemu se sada vide duboke površinske pukotine i ogromne udubine. Ledenjak A23a postepeno erodira dok se kreće sjevernije od Antarktika i nailazi na blaži vazduh i toplije temperature okeana, kažu naučnici

"Ekspedicijski tim vidio je kako se komadi ledenika odlamaju u more", rekao je portparol EYOS Expeditionsa za CNN.

A23a se pokrenuo nakon trideset godina mirovanja na Antarktiku.

EYOS featured in BBC today covering the A23a iceberg in Antarctica, which is believed to be the largest in the world. Click the link for the full story on our encounter with this massive berg.https://t.co/T9Go8LnlaK pic.twitter.com/oC6MoNwPS6