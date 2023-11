Snimljeno "misteriozno stvorenje", dugačko 20 metara (FOTO)

Na društvenim mrežama kruže snimci “vodenog čudovišta” koje je snimljeno nadomak hidroelektrane u kineskoj provinciji Hubej.

Žitelji ovog kraja, koji su posmatrali nesvakidašnju scenu, ostali su zbunjeni. Oni tvrde da je stvorenje dugačko oko 20 metara i da se “kretalo kao zmija”.

Kadrovi su zabilježeni u rijeci Jangcekjang, a profesor Vang Čunfang sa lokalnog Poljoprivrednog univerziteta vjeruje da ima objašnjenje.

“Ne mogu da kažem šta je tačno, jer je samo dio isplivao na površinu. Trebalo bi da bude neka vrsta gmizavca, a vjerovatno vodena zmija", rekla je.

S druge strane, pojedini svjedoci vjeruju da je "stvorenje" zapravo gomila đubreta, bačenog u rijeku.

“Vjerovatno je riječ o automobilskim gumama koje se stavljaju na čamce i umotavaju u platno”, kazali su lokalnim medijima.

Ipak, više je onih koji smatraju da je riječ o živom, nepoznatom biću, prenosi Mirror.

“U početku sam mislio da posmatram jato riba, ali to je bilo jedno, dugačko stvorenje srebrne boje. Kretalo se prilično brzo“, kazao je slučajni prolaznik.

Stručnjaci navode da zbog lošeg kvaliteta snimka nisu u mogućnosti da precizno identifikuju pojavu, prenosi Telegraf.rs.

Mysterious '60ft water monster' spotting swimming next to huge ... - The Mirror https://t.co/ieqJ8TDGg3 #damnews #dam