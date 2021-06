Srce prašume "Perućica" čuvaju taksom od 1.000 KM

TJENTIŠTE - Da bi se spriječio vandalizam u srcu prašume Perućica, tačnije prolaz do vodopada Skakavac, Nacionalni park "Sutjeska" odlučio je da uvede taksu za ulaz od 1.000 KM, potvrdio je za "Nezavisne novine" Aleksandar Kovač, direktor ovog parka.

"Perućica je jedinstvena prašuma u Evropi, a Skakavac je ukras i biser ponude Evrope, vodopad koji je visok više od 78 metara i nalazi se u centru prašume. Da bismo ga očuvali, stavili smo taksu za ulaz od 1.000 KM po osobi", kazao je Kovač.

Dodaje da su smanjili broj grupa koje mogu da posjete Perućicu na deset uz prethodnu najavu i obaveznu pratnju njihovog vodiča. Ističe da politikom koja nije ekonomski isplativa pokušavaju da sačuvaju prašumu.

"Pored vodopada Skakavac, naš nacionalni park nudi niz drugih mjesta koja sigurno vrijedi posjetiti", kazao je Kovač.

Sagovornik "Nezavisnih novina" koji je upućen u dešavanja u Nacionalnom parku "Sutjeska" ističe da je prije nekoliko sedmica nova uprava parka odlučila da uvede taksu za ulaz u samo srce prašume u iznosu od 1.000 KM.

"Na ovaj način sprečava se vandalizam u prašumi, jer smo prošle godine imali veliki problem, odnosno veliki broj ljudi je želio da posjeti prašumu, a tu su vrlo krhki eko-sistemi i nije bilo realno da toliki broj posjetilaca ulazi u prašumu, pogotovo zato što većina nije poštovala pravila", kaže naš sagovornik.

Ističe da su tako postojale grupe razjarenih ljudi koji su nanosili štetu, usijecali simbole u drveće, čak su naložili i vatru.

"Ova taksa od 1.000 KM je namjera da se pokuša sačuvati prašuma", pojašnjava on.

Dodaje da i dalje postoji staza kroz Perućicu koja se ne naplaćuje, odnosno može doći ko god želi sa ulaznicom Nacionalnog parka, ali za ulazak u srce prašume moraće da se plati 1.000 KM.

"I ranije se nije smjelo ulaziti u samo srce prašume, ali domaći turisti ne mare za pravila. Ljudi su ulazili, ostavljali smeće, pravljena je buka, sve se pretvaralo u vašar i to sigurno nije smjelo biti dalje dozvoljeno", kaže on i pojašnjava da taksa nije da bi se zaradilo te ističe da je to iz razloga da, kad nego uđe bez nadzora, bude sankcionisan.

Ekipa "Nezavisnih" početkom ovog mjeseca posjetila je prašumu Perućicu te se penjala na vrh Maglića, a ono u šta su se uvjerili jeste da ljudi posvuda za sobom ostavljaju otpad te da je najviše bačeno jednokratnih maski za lice i plastičnih flaša.

"Tokom posjete sakupili smo jednu punu kesu smeća koju smo kasnije bacili u kontejner. Vodič Dejan Elez nas je upoznao s tim kako je Perućica prava otvorena riznica raznolikosti biljnog i životinjskog svijeta te je njeno čuvanje zaista od velike važnosti", kazala je Minja Šuković, novinarka "Nezavisnih novina".