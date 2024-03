Srpska prezentovala prve rezultate istraživanja za Trgovsku goru

BANJALUKA - U Administrativnom centru Vlade Republike Srpske danas su prezentovana osnovna geološka istraživanja Srpske zbog namjere Hrvatske da na lokaciji Trgovska gora u blizini Novog Grada odlaže radioaktivne i druge otpade do 2028. godine.

Podsjećamo, ova istraživanja su u Srpskoj počela u oktobru prošle godine, dok su u novembru počela u Federaciji BiH, koja je prve rezultate prezentovala javnosti u januaru.

Bojan Vipotnik, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, kazao je da je interesovanje za ovu temu veliko.

"Danas ćemo prezentovati prvi set istraživanja koji su provodile institucije iz Republike Srpske na teritoriji RS. Rezultati ovih istraživanja će uveliko značiti u borbi protiv Hrvatske da na teritoriji Trgovska gora gradi ovo skladište. Mi smo kontakt tačka za ESPO konvenciju za RS, a koordinator svih aktivnosti je Ministarstvo trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Posvećeni smo jednom cilju, da Hrvatska odustane od Trgovske gore, a da bismo zaokružili našu argumentaciju moramo uraditi naučna istraživanja, odnosno sociološke prijetnje, migracione, ekonomske i ostale. Mi smo u komunikaciji sa naša dva univerziteta da bismo uradili ova istraživanja", naglasio je Vipotnik.

Istakao je da se trenutno mijenjaju članovi Ekspertskog i Pravnog tima.

"Primijetili smo da su se neki umorili, ne prate tempo, a onaj ko ne može dati 100 odsto za ovaj problem ne može biti dio našeg tima. Svakodnevno imamo upite stručnih ljudi da se pridruže našem timu u borbi proitv skladišta", naveo je Vipotnik, ne želeći licitirati sa imenima onih koji su "umorni".

Jelena Marinković iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, kazala je da u proteklom periodu i od formiranja Ekspertskog tima učestvuju u svim aktivnostima oko Trgovske gore.

"U oktobru prošle godine smo počeli mjerenje radioaktivnosti na uzorcima životne sredina na teritoriji Novog Grada. Danas ćemo to predstaviti, i to uzorke vode, vode za piće i vode iz Une, tla, hrane. Rezultati su očekivani, na nivou su prirodne radioaktivnosti.

Ovi rezultati nam mogu pomoći u slučaju najgoreg scenarija, i uspostavljanja tog objekta na Trgovskoj gori", objasnila je Marinkovićeva.

Cvjetko Sandić, zamjenik direktora Geološkog zavoda RS, rekao je da su u prethodnom periodu uradili program osnovnih geoloških istraživanja koji je revidovan od pet stručnjaka iz geologije.

"Na osnovu tog programa mi smo povukli sredstva od Vlade RS od milion KM za istraživanja. Danas ćemo predstaviti dio istraživanja, dio programa. Ove istraživanja će i u narednom periodu obavljati licencirana društva, a rezultate planiramo da imamo do kraja godine. Ovo će biti osnovna podloga za Studiju uticaja na životnu sredinu. Oskudnost je informacija za ovo područje, jer nemamo goeloške podatke za područje Novog Grada iz SFRJ pa smo imali zadatak da radimo prvo bazične karte, pa onda detaljne informacije. Istraživanja u Hrvatskoj su prema nekim članovima Ekspertskog tima poprilično površna, posebno što se tiče podzemnih voda. Mi sve te stvari koje ne valjaju moramo da saberemo i da dokažemo da ne valjaju, pa onda da pravna strana uradi svoj dio posla", istakao je Sandić.

Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad, dodao je da mu je drago što ćemo imati preliminarne rezultate istraživanja od strane RS.

"Ono što se može vidjeti iz preliminarnih rezultata, to je da nije bilo podataka za Novi Grad ni iz SFRJ. Znači kreće se od početka, što samo potkrepljuje našu činjenicu da je Hrvatska ovu teritoriju izabrala samo zato što njoj to odgovara, da tamo ima malo svog stanovništva, a ne da je najbolja lokacija. Cilj je da se ne uspavamo politički na to da se 4 godine neće ništa dešavati. Važno je istaći da je to prilično zahtjevan i izazovan projekat za Hrvatsku, jer oni nisu ništa znali o tom području i to je nepoznanica za njih. Mogu da podijelim ono što moji sugrađani osjećaju, to je ta neizvjesnost, strah, puno ima dezinformacija, a ljudi očekuju da se zaštiti njihovo pravo na život", kazao je Drljača.

Prema njegovim riječima, Hrvatska je najavila izradu Studije za životnu sredinu ove godine.

"Kada taj dokument izađe, tad moraju sve institucije da pokažu izuzetan napor da bi imali naučnu platformu kako bi se suprotstavili tome. Taj otpad treba da se skladišti tamo gdje je nastao, da nema utovara, pretovara i vožnje preko pola Hrvatske. To mora doći do Zagreba, jer je i njima to jednostavnija varijanta", naveo je Drljača.

