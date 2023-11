Šta je otkrila potraga za Jetijem?

Potraga za jetijem na Himalajima se završila prošlog mjeseca, a ključni dokaz je bila jedna vlas konjske dlake, otkriveno je na programu BBC radija 4, koji je pratio potjeru za kripto-stvorenjem.

Endrju Benfild, pisac i učitelj meditacije, proveo je godine i godine tražeći jetija sa svojim prijateljom, skeptikom i političkim analitičarem Ričardom Horsijem. Njih dvojica su putovali kroz Indiju, Mjanmar, Nepal i Butan i istraživali mnoge priče o legendarnom stvorenju, da bi na kraju napravili serijal BBC Radija 4 "Jeti", o svojoj potrazi.

Serija se završila u junu, tako što su otkrili da misteriozna dlaka, za koju im je neimenovani izvor rekao da pripada jetiju, čeka DNK analizu. Bonus epizoda, koja je objavljena 20. oktobra, otkrila je da je DNK analizom potvrđeno da je riječ o konjskoj dlaci.

Benfild je rekao za LiveScience da se "ne osjeća dobro" poslije tri godine potrage.

"Konjska dlaka je nešto najdosadnije što smo mogli da dobijemo", rekao je Benfild. Ali njih dvojica još tvrde da jedna DNK analiza ne može da negira seriju priča svih ljudi s kojima su razgovarali.

Priče o majmunolikom stvorenju koje luta Himalajima stare su više vijekova. Interesovanje Zapada za Jetija počelo je 50-tih godina prošlog vijeka, kada je britanski planinar Erik Šipton došao sa Everesta sa fotografijama džinovskih otisaka stopala. Istraživanja koja su uslijedila nikad nisu uspjela da pronađu niti jedan naučni dokaz o postojanju ovog stvorenja.

Benfildu se nije sviđalo što su sve lokalne tvrdnje o postojanju Jetija odbačene jer bijeli istraživači nisu pronašli nijedan dokaz. Njega je u postojanje Jetija dodatno uvjerio Dejvid Atenborou, koji je 2013. rekao da "misli da možda ima nečega u misteriji Jetija".

Benfild je u ekspediciju krenuo 2019. sa namjerom da iz prve ruke čuje priče o Jetiju, i pozvao je Horsija, koji ima doktorat iz kognitivne psihologije, da krene s njim. "Rekao sam sebi da imam nešto, ako njega ubijedim", pričao je Benfild.

BBC se u projekat uključio 2022. godine, prije odlaska dvojca u Butan, u Prirodni rezervat Sakteng, nacionalni park površine 740 kvadratnih kilometara, koji je i napravljen da bi se "sačuvao Jeti", ili "Migoi", kako ga tamo zovu. Ovde je Horsi konačno čuo priču koja je poljuljala njegov skepticizam, a Benfild je došao u posjed te sad već čuvene dlake, za koju se ispostavilo da je konjska.

Dlaka je bila oko 15 centimetara duga, a Benfild ju je presjekao na pola i poslao komad Šarloti Lindkvist, evolucionarnoj biološkinji na Univerzitetu Bafalo u Njujorku. Lindkvist i njen tim su utvrdili da DNK iz dlake ima potpuno podudaranje sa DNK altajskih konja, vrste koja živi u planinama u Aziji.

Lindkvistova je bila i dio studije iz 2017. godine, u kojoj se analiziralo devet navodnih uzoraka jetija - otkriveno je da 8 pripadaju medvjedima, a jedan psu. Ona je prethodno rekla da "nema sumnje da je priča o jetiju običan mit".

Benfild je prihvatio rezultat DNK analize, ali još uvijek kod sebe ima drugu polovinu dlake. On je govorio i o činjenici da je na Himalajima ogromna oblast potpuno neistražena, i da je čuo priče o Jetijima od ljudi koji odlično poznaju taj region.

"Morate da poštujete znanje lokalaca, kad ste tamo, jer oni vam omogućavaju da preživite. Ko sam ja da dovodim u pitanje njihove priče? Oni su tamo napolju svakog dana", rekao je Benfild.

Horsi je rekao da nije vjerovao da će se vratiti sa DNK dokazom, ali za LiveScience je rekao da je Jeti mnogo važniji lokalnom stanovništvu nego što je očekivao.

"Shvatili samo da tim ljudima nije toliko bitno da li Jeti fizički postoji. Važna je uloga koju on igra u njihovom svijetu", rekao je Horsi.

Pisac Šering Taši objasnio je vjerovanje ljudi u Butanu da Jeti postoji u jednom članku iz 2020. godine, u butanskom nacionalnom časopisu. On kaže da su ljudi u Butanu ubijeđeni u to da Jeti postoji, ali da "ne žure" da pokažu dokaze za to.

"Iako smo sigurni da postoji biološko biće koje stoji iza mitologije, vjerujemo da ono neće biti u obliku i formi u kojem ga Zapadnjaci zamišljaju", napisao je Taši, prenosi Telegraff pisanje LiveSciencea.

