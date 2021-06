Sunčano uz umjerenu oblačnost u ponedjeljak, od srijede toplije

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra se očekuje sunčano vrijeme, a od srijede, 16. juna, i porast temperature do 30 stepeni Celzijusovih.

Sutra ujutro biće vedro vrijeme ili uz malu do umjerenu oblačnost, oko rijeka i po kotlinama postojaće uslovi za maglu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Prije podne preovladavaće sunčano, a slično će se zadržati i u ostatku dana, jedino će na krajnjem istoku postojati uslovi za koju kap kiše.

Duvaće umjeren sjeverni vjetar, lokalno i pojačan, a prema večeri u slabljenju.

Jutarnja temperatura vazduha od osam do 13, na jugu do 19, u planinama od tri, a najviša dnevna od 19 do 24, lokalno na jugu do 26, u planinama od 15 stepeni Celzijusovih.

U utorak, 15. juna, biće sunčano vrijeme uz umjerenu dnevnu oblačnost. Jutarnja temperatura vazduha do 11, na jugu do 13, u planinama od tri stepena, a najviša dnevna od 20 do 25, na jugu i lokalno sjeveru do 27, u planinama od 15 stepeni Celzijusovih.

Porast temperature očekuje se od srijede, pa će i u četvrtak, 17. juna, biti toplo, ali uz promjenljivu dnevnu oblačnost i sunčane intervale. Na planinama na istoku mogući su rijetki pljuskovi.

Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 15, na jugu i lokalno sjeveru do 17, u planinama od sedam, a najviša dnevna od 23 do 28, na jugu i lokalno sjeveru oko 30, a u planinama od 20 stepeni Celzijusovih.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, nakon kiše koja je u prvom dijelu dana padala u većini krajeva, došlo je do postepenog smanjenja oblačnosti.

Hercegovački kraj je najtopliji, pa je tako u Neumu izmjereno 29 stepeni, u Trebinju 25, a u Mostaru 24 stepena.

Temperatura vazduha u 14.00 časova u ostalim mjestima: