Sunce se ne predaje, temperatura u petak do 30 stepeni

BANJALUKA – Još danas i sutra očekuje nas hladnije vrijeme, dok je sutra ujutro moguća i pojava mraz, ali nas već od četvrtka očekuje toplije vrijeme uz ljetne temperature, dok će temperatura u petak dostići i 30 stepeni na podioku.

Potvrdila je to za "Nezavisne novine" Milica Đorđević, meteorolog iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, i navela da će vrijeme do kraja oktobra biti pretežno toplo.

"Iako je došlo do prolaznog zahlađenja koje je naš region zahvatilo prvo u nedjelju, i nastavilo se juče i danas, ipak, u narednom period očekujemo porast temperature. Sutra će još uvijek biti prohladno, pogotovo u jutarnjim časovima kada se očekuje i slab mraz, sa blagim porastom dnevne temperature", kazala je Đorđevićeva.

Napominje da kako bude odmicala sedmica, u četvrtak, petak, ali i za vikend očekuje nas znatno toplije vrijeme.

"To se dešava zato što se u Evropi formira veliki ciklon, tačnije polje niskog vazdušnog pritiska i u sklupu tog sistema iza našeg regiona formira se jako jugozapadno strujanje iz Sredozemlja i Jadrana. U sklopu tog sistema u našem regionu će jačati jugovina i doći će do preliva veoma toplog vazduha. To je tipična situacija koja se u jesenjem i zimskom periodu dešava u našem regionu. Biće vjetrovito i značajno toplije, s obzirom da će nastaviti da jača jugo u četvrtak i petak. U tim danima povremenih padavina će biti samo u Hercegovini, na zapadu, a uglavnom suvo vrijeme biće na sjeveru i sjeveroistoku", kazala je ona.

Ističe da će temperatura nastaviti da jača zbog jačanja južnog vjetra i priliva toplijeg vazduha.

"U četvrtak će temperatura biti maksimalno od 18 do 24 stepena Celzujusova, a u petak će ići od 22 do 30 stepeni. Najtoplije će biti na sjeveru i sjeveroistoku i u tim predjelima neće biti kiše , a par stepeni niža temperatura biće na zapadu, ali i tamo dosta toplo. Duvaće jak, ponegdje i olujni jugo, pogotovo u petak, a u noći na subotu očekujemo jače padavine na zapadu i jugu. Jača kiša nastaviće se u subotu, pogotovo u predjelima Hercegovine, dok će na sjeveru i sjeveroistoku padavine biti znatno slabije", kazala je Đorđevićeva.

