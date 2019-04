Švajcarac donira milijardu dolara za očuvanje prirode

Švajcarski milijarder obećao je donirati milijardu dolara u sljedećih deset godina kako bi pomogao u očuvanju okoline.

Filantrop Hansjörg Wyss, izvršni direktor Zaklade Wyss, objavio je hrabre planove u oktobru prošle godine.

Fondacija se nada da će pomoći u zaštiti zemljišta i okeana podržavajući rad na očuvanju koji se provodi širom svijeta, kao i podizanje svijesti o ekološkim pitanjima i finansiranje brojnih naučnih projekata.

