Temperatura pala na minus 62 stepena Celzijusa (VIDEO)

ZILINDA - ​Živa je pala na najniži nivo u 20 godina u Sibiru, a krajnji sjeverni grad Zilinda zabilježio je minus 62.1 stepen Celzijusa (minus 79.8 stepeni Farenhajta).

Temperatura 10. januara u Zilindi, u kojoj živi manje od 1000 ljudi, najniža je zabilježena u dvije decenije.

Temperatures in Siberia plunge to their lowest levels in at least two decades, around -80°C pic.twitter.com/BaJB6gaUM8