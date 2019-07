Tempirana bomba gora od Černobilja: Ovo je najopasnije mjesto u Evropi

Nuklearni kompleks Selafild, smješten samo nekoliko kilometara južnije od granice između Škotske i Engleske, samo u posljednje dvije godine zabilježio je čak 25 bezbjednosnih incidenata.

Otkriće je objavio The Sun on Sunday, pri čemu sedmično izdanje The Suna navodi da je ovo mjesto "najopasnije u Evropi".

Ovdje je 1956. izgrađena prva nuklearna elektrana u zapadnom svijetu, Kalder Hal, koja je radila do 2003. Ovdje je smješten i pogon za preradu nuklearnih materijala, zbog čega je tu smješteno i odlagalište nuklearnog otpada iz britanskih nuklearnih elektrana kao i skladište zaliha od 140 tona plutonijuma. Kompleks se izvorno zvao Vindskale i ozloglašen je skoro od samog otvaranja.

10. oktobra 1957. tu je izbio katastrofalni požar iz kojega se oslobodio poveći radioaktivni oblak koji se raspršio iznad Velike Britanije i dijela evropskog kopna. A i poslije su često bilježeni kojekakvi kvarovi. Britanski sedmičnjak sada navodi da je kod 25 incidenata u posljednjih samo dvije godine bila riječ o curenju radijacije iz cijevi s vodom za hlađenje, zatim o panici koja je izbila kada se otkrilo da jedan kontejner s radioaktivnim otpadom nije zavaren kako treba, te osim toga o raspršivanju urana i curenja kiseline iz cijevi.

Cijeli kompleks okružen je ogradom od bodljikave žice dužine šest kilometara. Međutim... "I jedan bezbjednosni incident je previše. Ne bi smjelo biti niti jednog. Samo jedna pogreška može biti katastrofalna. Ovo nije kao da vodite fabriku čokolade. Zgrade u Selafildu su tako blizu jedna drugoj, da bi, ako bi se nešto dogodilo, to bila katastrofa", kazala je za Sun Janine Smit iz aktivističke grupe koja se protivi ovakvom stanju.

Jedan od incidenata odnosi se na oktobar 2017. kada su službe koje vode postrojenje zvale u pomoć čak stručnjake za eksplozivne materijale zbog "situacije" s nestabilnim hemikalijama.

Ovakva situacija na ovom mjestu za Britance nije ništa novo. Još 2001. Guardian je pisao da bi "teroristički napad na Selafild bio gori od Černobilja".

Povod Guardianu za ovakav naslov bio je izvještaj EU izrađen povodom terorističkih napada putničkim avionima na Njujork i Pentagon od 11. septembra 2001.

Čak i taj izvještaj, u kojem se opisuje teroristički napad koji bi bio gori čak i od eksplozije reaktora iz 1986. u NE Černobilj, do javnosti je dospio curenjem dokumenata. Tada se saznalo i to da je odmah nakon napada Al Kaide na SAD nuklearni kompleks Selafild zatvoren na jedan mjesec iz bezbjednosnih razloga. Kao problem navodilo se to što se tada tamo nalazilo čak 1.550 kubnih metara neobrađenog tekućeg visokoradioaktivnog otpada.

"Dugotrajne posljedice ispuštanja materijala iz visokoradioaktivnih rezervoara u Selafildu mogle bi biti puno veće od onih iz černobiljske nesreće, nastalih zbog velikih količina cezijuma-137 i drugih izotopa", stajalo je u dokumentu.

Zbog Černobilja, širom Evrope radioaktivnom zračenju bilo je izloženo pet miliona ljudi, a stotine djece u Rusiji i Ukrajini oboljele su od raka. Za Selafield Guardian je, dakle još prije 18 godina, pisao da su nivoi zračenja više od onih koje dopušta EU, ali i međunarodna tijela za radijaciju u morima.

Usred svega toga, Velika Britanija odlučila je tamo graditi i pogon za gorivo MOX, odnosno takvo nuklearno gorivo koje sadrži više vrsta oksida materijala za nuklearnu fisiju. Na London su se tada tužbama obrušili, redom, vlada Republike Irske, Friends of the Earth i Greenpeace.

44 puta više radioaktivnosti od Černobilja

U Strazburu je tih dana evroparlamentarka Zelenih Karolin Lukas pozivala na hitno uvođenje mjera zabrane letenja iznad nuklearnih postrojenja u EU.

"Poslije 11. septembra moramo zatvoriti sva nuklearna postrojenja što je brže moguće. Mjesta poput Sellafielda nikada se nisu gradila s terorističkom prijetnjom takve vrste na umu", kazala je.

Tada je iznijela i podatke iz one studije: "Ako bi se avion srušio na Selafield, izračunali su da bi to oslobodilo 44 puta više radioaktivnosti od one koja se oslobodila iz černobiljske katastrofe, što bi moglo dovesti do dva miliona oboljelih od raka."

Uprkos svemu tome, u Selafildu su se stvari nastavile. Samo neke od njih... U aprilu 2005. iz pogona za preradu iscurilo je 83.000 radioaktivnog otpada. 2007. pokrenuta je istraga zbog tajnog uklanjanja tkiva u međuvremenu preminulih 65 bivših radnika. Ovdje je inače znalo raditi i po 10.000 ljudi. Uz brojne druge skandale i projekte, Observer je 2009. bio taj koji je objavio da se tu, u Sellafieldu, nalazi "najopasnija industrijska građevina u zapadnoj Evropi".

Selafield je ušao i u popularnu kulturu kada je Kraftwerk snimio svoju verziju pjesme "Radioactivity" iz 1991. u kojoj se to mjesto spominje uz bok Černobilju, Harisburgu i Hirošimi.

Ta grupa, zajedno s U2, Public Enemy i Bid Audio Dynamite II 1992. održali su koncert "Stop Sellafield".

Bez obzira na sve, vlada Dejvida Kamerona 2011. je objavila planove po kojima bi se kod Selafielda do 2025. počela graditi nova nuklearna elektrana.

