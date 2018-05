Tesline baterije snabdijevaju cijeli grad u Belgiji

Veliki sistem baterija, koji služi za sprečavanje poremećaja i nedostataka u snabdijevanju strujom, kao i za stabilizaciju elektroenergetskog sistema, pušten je u rad ove nedjelje u belgijskom gradiću Terhils.

Sistem se sastoji 140 Powerpack baterija sa inverterima, kompanije Tesla, zajedničke snage od 18,2 megavata.

Njihov osnovni zadatak je da skladište električnu energiju onda kada je proizvodnja prevelika, kao i da istu puštaju u mrežu kada proizvodnja opadne.

Sistem baterija bi trebalo da reaguje na promjene frekvencije električne energije u veoma kratkom roku, i to do 100 puta brže od klasičnih sistema koji proizvode energiju iz fosilnih goriva.

Kompanija Tesla je povodom instaliranja sistema objavila dva videa koji predstavljaju ovaj projekat, od kojih drugi "tajmleps" snimak prikazuje sam proces postavljanja sitema baterija.

140 Tesla Powerpacks now live in Belgium and balancing the European electrical grid 100 times faster than fossil fuel plants pic.twitter.com/f8XzCYgrJZ