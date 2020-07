Toplotni talas zahvatio Arktik, temperatura viša od 21 stepen

Toplotni talas zahvatio je Arktik, a na norveškom arhipelagu Svalbaru juče je izmjereno 21,7 stepeni Celzijusovih.

Na tom području temperature u julu iznose od pet do osam stepeni Celzijusovih.

Sa 21,7 stepeni izmjerenih u 18.00 časova po lokalnom vremenu blizu mjesta Longyearbyen, arhipelag je imao najtopliji dan od početka mjerenja.

"Prethodni rekord dogodio se 16. jula 1979. godine, kada je bilo izmjereno 21,3 stepeni", rekao je meteorolog Kristen Gislefos.

Grupa ostrva poznatijih po imenu Špicberg nalazi se hiljadu kilometara od Sjevernog pola.

Ljeto je ove godine obilježeno neuobičajeno toplijim vremenom u ruskom Arktiku - temperatura od pet stepeni Celzijusovih iznad normale zabilježena je u januaru u Sibiru, a vrhunac od 38 stepeni početkom jula u arktičkom krugu.

Prema zvaničnom norveškom izvještaju "Klima u Svalbardu 2100.", prosječna temperatura na Svalbardu za period od 2070. do 2100. trebalo bi da poraste od sedam do 10 stepeni Celzijusovih u odnosu na period od 1970. do 2000. godine, ako se nastavi dosadašnji uticaj čovjeka na klimu.

Na Svalbardu je smještena i "Vegetaciona Noina arka", osnovana 2008. godine, a riječ je o banci u kojoj se čuvaju sjemenja za budućnost u slučaju kataklizme.

Taj "biljni sef" osmišljen protiv klimatskih promjena i sam je bio žrtva globalnog zagrijavanja, prenosi HRT.

Bilo je potrebno uložiti 20 miliona evra da bi se sanirao pošto su u njega 2016. prodrle vode izazvane topljenjem permafrosta - vječno zamrznutog tla u arktičkom području.