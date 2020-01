U Australiji se budi život - oda prirodi

Požari i dalje okupiraju teritoriju Australije, ali se na nekim ranije vatrom opustošenim područjima javio novi život sa nadom da priroda uvijek pronađe način za opstanak.

Novi izdanci vegetacije pojavili su se na plaži Peregian u Kvinslendu, na području oko Kulnure u Novom Junom Velsu u Nacionalnom parku Dhurag.

"Ovo su znaci života koje smo tražili. Svjedoci smo ponovom rođenju šume po kojoj je Australija poznata“, rekao je za Metro jedan od fotografa. Australijska vatrogasna brigada uspjela je da u požaru spasi jedino poznato prirodno stanište borova wollemi.

