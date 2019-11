U Peruu otkriven hram u kojem su se vršili obredi plodnosti

Tim arheologa u Peruu je otkrio megalitski hram star 3.000 godina, koji se koristio za održavanje rituala plodnosti.

Religijski spomenik ima dužinu od oko 40 metara i nalazi se na na izvoru rijeke Zane, na oko 800 kilometara od Lime, prestonice Perua, piše RTS.

Unutar hrama, arheolozi predvođeni dr Volterom Alvom, pronašli su plato sa svojevrsnim oltarom, za koji vjeruju da je bio mjesto na kojem su se vršili obredi uz pomoć vode iz rijeke Zane.

U hramu su takođe nađeni ostaci velikih kamenih blokova i stubova.

"Ovo otkriće je jedinstveno jer je jedina megalitska arhitektura na ovom lokalitetu u regionu Lambajeke", rekao je dr Alva.

Mjesto je otkriveno u oktobru, ali vijest o njegovom pronalaženju je odložena da bi se smanjio rizik onih koji kradu vrijedne artefakte.

Hram potiče iz vremena kada se voda smatrala božanskom i koristila se u velikom broju rituala, tvrde istraživači.

Naučnici smatraju da je u ritualima plodnosti voda imala posebnu ulogu, a na osnovu načina na koji je oltar postavljen.

Archaeologists find 3,000-year-old megalithic temple used to stage 'pagan rituals of water worship' in ancient Peru https://t.co/xaxQqmbv2e