U Sarajevu, Lukavcu i Ilijašu vazduh vrlo nezdrav

SARAJEVO - U Sarajevu, Ilijašu i Lukavcu vazduh je jutros veoma nezdrav, podaci su stranice "Zrak.ekoakcija".

Indeks kvaliteta vazduha u Sarajevu izmjeren u 8.00 časova iznosio je 211, u Lukavcu 230 i Ilijašu 277.

Kod lica sa respiratornim oboljenjima, poput astme, moguće je pojačanje intenziteta bolesti, a povećana je vjerovatnoća negativnih posljedica po respiratorne organe svih stanovnika.

Preporučuje se oboljelim od plućnih bolesti i bolesti srca, trudnicama, djeci i starijim da izbjegavaju bilo kakve aktivnosti tokom boravka napolju, dok bi svi ostali trebalo da izbjegavaju veća naprezanja.

U pojedinim gradovima u Federaciji BiH vazduh je nezdrav, a najlošija situacija je u Tuzli gdje je indeks kvaliteta vazduha u 8.00 časova iznosio 194, zatim u Jajcu 187, potom u Zenici 185.

Indeks kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 veoma nezdrav i više od 300 opasan po zdravlje.

Beograd drugi po zagađenosti, odmah iza Sarajeva

Beograd je jutros osmi najzagađeniji grad u svijetu i drugi u Evropi, iza Sarajeva, pokazuju najnoviji podaci sajta "Er vižual" koji prati podatke o zagađenosti širom svijeta, dok srpski Institut "Dr Milan Jovanović Batut" poručuje da nema potrebe za panikom.

Ispred Beograda su Sarajevo, koje je prvo na listi već danima i azijski gradovi Kalkuta, Daka, Delhi, Katmandu, Lahore, Biškek, javlja RTS.

U Srbiji je situacija jutros najkritičnija i u Valjevu, koji je u ljubičastom, petom stepenu zagađenosti. Kvalitet vazduha u ovom gradu kvalifikuje se kao "vrlo nezdrav", navodi sajt "Er vižual".

Indeks kvaliteta vazduha u ovom gradu je 232, pa se građanima preporučuje da napolje ne izlaze ako ne moraju.

I opština Kosjerić jutros je u vrhu po zagađenosti, pošto je indeks kvaliteta 193, uz vrlo visoku koncentraciju PM-2,5 čestica.

I podaci Agencije za zaštitu životne sredine govore slično - vazduh je "jako zagađen" u Beogradu, Valjevu, Kosjeriću, Užicu, Nišu, Boru, Pančevu, Smederevu, Novom Sadu.

Kategorija "jako zagađen" predstavlja, prema mjerenjima Agencije, najviši, peti stepen zagađenosti.

Povodom zagađenja vazduha u gradovima u Srbiji, Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" ranije je saopštio da nema potrebe za panikom, ali ukazuje na značaj primjene mjera zaštite u uslovima zagađenja vazduha.

Preporučuje se da osjetljive osobe ograniče svoj boravak napolju u jutarnjim i večernjim satima.

"Tu spadaju osobe sa hroničnim oboljenjima /respiratorna, kardiovaskularna oboljenja/, mala deca i starije osobe", navodi se u saopštenju.

Kada je u pitanju zdrava populacija, preporučuje se da se u danima sa povećanim stepenom zagađenja fizička aktivnost ne obavlja na otvorenom prostoru.

Glavni aero-zagađivači su PM-10 i PM-2,5 čestice, koje su vrlo sitne i opasne jer prolaze i kroz najsitnije disajne puteve.

PM-10 čestice su smješa dima, čađi, prašine i kiseline uz teške metale. Ako je koncentracija čestica preko sto mikrograma, kaže se da je vazduh jako zagađen.

Dok se ne promijene vremenski uslovi i ne počne da duva vjetar koji će rastjerati štetne čestice, meteorolozi poručuju da se neće lakše disati, piše RTS.