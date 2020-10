U Sredozemlje se svake godine baci blizu 230.000 tona plastike b

Gotovo 230.000 tona plastičnog otpada završi svake godine u Sredozemlju a ta cifra bi mogla da se udvostruči do 2040. ako se ne preduzmu "ambiciozne" mjere, upozorila je danas Međunarodna unija za očuvanje prirode (IUCN).

Egipat sa 74.000 tona godištnje, Italija sa 34.000 tona godišnje i Turska sa 24.000 tona godišnje zemlje su koje bacaju najviše plastike u Sredozemlje, pokazuje novi izvještaj te organizacije.

Ako se gleda količina izbačenog otpada po stanovniku prednjače Crna Gora sa osam kilograma po osobi godišnje, Bosna i Hercegovina i Sjeverna Makedonija sa po tri kilograma po osobi godišnje.

Ukupno "oko 229.000 tona plastičnog otpada izručuje se svake godine u Sredozemno more što je 500 kontejnera dnevno", navela je organizacija u saopštenju.

IUCN je ukazao da je loše upravljanje otpadom odgovorno za 94 odsto plastike koje se nađe u moru.

"Bez značajne intervencije to zagadjenje neće prestati da se pogoršava dok se ne udvostruči i dostigne 500.000 tona do 2040", ocijenila je organizacija navodeći da treba preduzeti "ambiciozne mjere" veće od mjera na koje su se do sada zemlje obavezale.

Zagađenje plastikom nanosi dugoročnu štetu kopnenim i morskim ekosistemima i biodiverzitetu, posebno morskim životinjama koje bi mogle da budu pritisnute ili da progutaju plastični otpad i umru od iscrpljenosti ili gladi, rekla je Mina Eps, direktorka Morskog i polarnog programa IUCN-a, organizacije poznate po svom spisku ugroženih vrsta.

Prema izvještaju bolje upravljanje otpadom u 100 gradova najvećih zagadjivača moglo bi da smanji izbacivanje plastike u Sredozemlje za 50.000 tona godišnje.

Zabrana nekih proizvoda kao što su plastične kese omogućava da se smanji dodatnih 50.000 tona otpada.